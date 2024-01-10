馬浚偉行政Look首天到新城返工 暫停幕前工作 其他業務要放手 (12:24)

52歲馬浚偉（馬仔）獲委任為新城廣播首席營運總監，今天（10日）是他首天上班日子，馬仔戴眼鏡配西裝，左手食指戴上紀念已故爸爸玉戒指，以及拿著咖啡，右手提著公事包，早上8點45分以一身「行政Look」現身新城，而新城廣播總經理（商務及市場拓展）梁耀宗特意到門外迎接。

馬仔開工前受訪時表示，去年11月初接到新城邀請，當時正值舉行演唱會，在兩星期內已與新城的董事局取得初步共識：「其實件事都發生得幾急，不過我個人就不會用急字，覺得是好玄妙的安排，上天的安排好有趣，我跟整個董事局都覺得件事好得意，為什麼可以這麼順利和快，而我亦都好感激有這機會，很快便跟管理層見面、建立好好默契，這都算是我的範疇裏面之一。」

他笑言在1993年入行做藝人，已到訪新城受訪，沒想到突如其來會變成新城電台裏一份子，但相信不難適應做上班族，因為他未入行演藝圈前，剛畢業時曾在出版社做過5年sales and marketing工作：「去年12月跟大家講，我有些事要立即做決定，包括我要重組所有工作，又要向一直做得好開心的港台請辭，雖然港台是合約形式，但都好多謝他們包容，另外更加重要的是我的業務，我全部要放手，交給家人和管理團隊，包括我的學校、教育工作、製作和咖啡生意，全部我都要退出去不參與，但會保留返公職和學業。」

馬仔為了全心做好新城的工作，故會暫停幕前工作一段時間，但會持續參與新的公職，他認為大部分公職都很有意義，因此不捨得推遲：「我在時間管理上處理得幾好，為了尊重新城這個新工作崗位，我向大學和神學院請了3個月假期，因為知道工作量很大，要兼顧的事非常多，而我亦看到好多令我振奮、挑戰空間，可以將我過去學過的東西放落新城。」

講到入職新城待遇，他直言：「有個很舒服的薪酬，這個屬於很大的集團，整個福利或各樣好完善，對我來講這挑戰很吸引，薪酬並不是第一考慮，我最重要考慮的是在這個崗位可以做什麼，我想在不同崗位做更加多的事。」

他也感激新城的CEO給予很多空間，預告很多大計於將2月節目巡禮發布，但沒有感到壓力，因為以往曾跟不同機構合作過，就算新城內部也有很多認識的朋友：「返工前已跟薛家燕、葉文輝及范振鋒等人聯絡過。」

（即時娛樂）