妳不是她｜郭柏妍擺脫乖女形象 難忘怒摑林景程 與胞弟撩交嗌助投入角色 (13:01)

無綫劇《妳不是她》每集均由不同組合演員演出，昨晚（9日）一集主角是林善（車婉婉飾）、世軒（林景程飾）及洛妍（郭柏妍Rosita飾）。身為保險經紀卻因口才欠佳屢遇挫折的世軒，一直備受上司林善護蔭。某日世軒遇上自稱同行的洛妍；洛妍不但向世軒示愛，更將大額保單與世軒開心share，深感事有蹊蹺的林善因而與世軒發生激烈爭執，最終世軒誤墮老千局，被洛妍男友Kenny（鄒兆霆飾）反索償200萬之餘，更遭擄走禁錮。今晚，洛妍將撕破「小鳥伊人」假面具、露出窮兇極惡真性情，天使與魔鬼反差之大讓人驚艷！

劇中Rosita所演角色甚有突破，面對世軒時，全程看似人畜無害，更嬌嗲味濃經常如小綿羊般向世軒撒嬌；不過今晚一集，老千身分敗露的洛妍，將露出態度惡劣真性情，除會與夏莉（馮盈盈飾）大打出手，更會喪鬧老千男友，其中一句「正一廢柴」更是鏗鏘有聲，擺脫郭柏妍固有乖乖女形象。

Rosita除獲讚顏值爆燈、嗲功一流，修長美腿亦大受關注！談到相關牀戲，Rosita坦言是突破：「我冇試過拍呢類情景牀戲，都好多謝監製April全程guide住我哋點做。」Rosita又透露今晚會怒摑林景程，並笑言感激對方：「好多謝佢嘅信任，同埋辛苦晒佢塊臉，都想同佢講聲唔好意思。不過打完佢之後，我就開始掌握到拍劇點樣打人可以一take過。」

雖然劇中「鬧人打人唔使本」，但Rosita平時很少與人吵架，今次為了投入角色只能辛苦親弟做「嗌交替身」：「我會有事冇事都搵啲嘢同佢鬧交，要趁呢個機會同佢講聲對唔住，但我覺得嗰排我同細佬感情反而突飛猛進咗。」

（即時娛樂）