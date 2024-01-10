潛行｜彭于晏盼今年脫單 劉德華未做過媒人：冇嘢介紹 (14:15)

身兼監製的華仔對香港票房可有期望？華仔盼有好票房成績，家棟則表示愈多愈好，但口碑更重要。（鍾偉茵攝）

劉德華（華仔）、彭于晏、林家棟、任達華、劉雅瑟、朱鑑然和錢嘉樂等，昨晚（9日）現身又一城，出席電影《潛行》慈善首映禮，吸引大批粉絲圍觀，迫爆商場幾層樓層，場面熱鬧。眾演員分享拍攝點滴，電影公司送花賀同是1月壽星的劉雅瑟和朱鑑然，在華仔帶領下齊唱生日歌。彭于晏成為集郵對象，大合照後，女士們把握機會走到彭于晏身邊合照，彭于晏非常友善並無拒絕。

華仔、家棟和彭于晏一同受訪，該片日前在內地上映，累計票房已突破3億人民幣，身兼監製的華仔對香港票房可有期望？華仔盼有好票房成績，家棟則表示愈多愈好，但口碑更重要。

彭于晏早前被內地主持催婚，盼他早日「脫單」，彭于晏稱目標今年脫單：「《潛行》嘛，一定成。都想脫單，但沒有行程。（現在可有女友？）現在專心宣傳。（喜歡那類女生？）隨緣吧，我這個年紀不要太多選擇，最重要談得來。現在工作環境難結識異性，不工作就可以到別的環境認識女生。（運動型女生會否加分？）Ok呀，懂滑雪都好，運動對身體健康好。」

晏晏即向鏡頭呼籲並大笑說：「歡迎大家！」問華仔為何不介紹女生給彭于晏？華仔笑說：「冇嘢介紹，我未做過媒人。（手上沒『盤』］？）睇都唔敢睇多兩眼，我有異性朋友，但唔啱佢。」問到《潛行》會否拍續集，華仔也想原班人馬拍另一故事。

另外，朱鑑然和劉雅瑟分別是1月5日和1月13日生日，朱鑑然表示生日當天行街、吃飯，平淡度過。問到劉雅瑟如何慶祝，她表示會與好朋友到泉州遊行，生日一定要放假，也試過在工作中度過，但生日開工不太開心。生日願望希望平安、開心，至於男朋友就隨緣，她笑說找男朋友有點難，要像朱鑑然這麼優秀很難找到。

（即時娛樂）