旁觀者｜連詩雅學生妹造型冇違和感 吳若希獲封新一代奸后 (15:05)

吳若希在劇中濕吻周柏豪慘變水人（左上圖）；Shiga的學生妹造型毫無違和感。（大會提供）

由周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔、周志康及鄧伊婷等合演的劇集《旁觀者》，昨晚（9日）一集重點演員是飾演張柏妍Hazel的連詩雅。

任職社工的Hazel表面是社交高手、化解危機游刃有餘，但實質因為讀書時參與過集體欺凌事件，以致受害者浚祈（羅天宇飾）遇上嚴重車禍，基於嚴重自責，Hazel不但酗酒，更出現嚴重失眠及夢遊，除分不清現實與夢境，更認錯高大昇（馬貫東飾）為當年暗戀的男同學馬子洋（謝東閔飾）。

與吳若希一樣，連詩雅在監製阿細的打造下，向觀眾展現了「多樣性」。要由學生時期演至中年的連詩雅，除了主力以斯文OL Look亮相外，還有學生妹、居家服等不同造型，當中以學生妹造型最為亮眼，身材弗爆的連詩雅，穿起短裙仔演學生妹完全零違和，一雙修長美腿更是吸睛。

與連詩雅有大量對手戲的羅天宇，這次在造型上同樣有突破。為了演活「軟弱社恐學生哥」及「強逼症警察」，阿細分別為天宇炮製「薯Look齊蔭」及「堅挺All Back」兩大髮型，令天宇看上去截然不同。為了演活軟弱學生哥，天宇不惜以近乎絕食的狀態減磅，希望看上去瘦弱一點：「監製開劇時已經話唔可以太大隻、要減多啲肥，感覺要弱啲。過去幾個月我都冇健身，每日都食菜同雞肉，已經幾個月冇食Pizza。」

談到遭集體欺凌戲份，天宇坦言拍攝時因太代入感覺難受：「都幾唔好受，因為真係兩個人各撳一邊，再有人撳住我對腳，完全冇反抗之力。」

昨晚另一重點劇情，是練采文（吳若希飾）向阿魚（王敏奕飾）宣示主權，由於阿魚反應太大，反而刺激覓希（周柏豪飾）主動向阿魚獻吻示愛。除了與敏奕，柏豪與若希亦有一場很有記憶點的熱吻戲，除了因為若希的火紅裝束夠搶眼，劇組精心安排的「濕水之吻」亦應記一功！對於若希今次收起笑容，以極妖艷Feel演繹冷血大魔頭，網民讚她可塑性高及劇情出人意表：「佢呢啲又癲又喪，睇到人好過癮」、「只能用驚艷形容吳若希」、「Jinny個角色好搶戲」、「吳若希做戲有驚喜，做吓小三、情婦、怨婦都應該得，冇乜邊個夠佢條件好」、「新一代奸后」等。

（即時娛樂）