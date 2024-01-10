陳楨怡低胸露腰裝搶鏡 傅嘉莉盼奪最佳衣著 戴祖儀遭爸爸「睇死」 (15:38)

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日（周日）晚上8點在澳門舉行。大會今天（10日）起陸續向外發布各獎項十強及「最具潛質新人」候選人官方場刊照，今日發布的分別是「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」十強及「最具潛質新人」21名入圍者。

在5個組合中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，除了戴祖儀及傅嘉莉以V領晚裝上陣兼鬥騷美腿外，陳楨怡低胸透視露腰裝亦別具美感。由於「最具潛質新人」入圍藝人較多，大會將21名入圍者分成3個組別，鍾柔美的超特別「鈕扣裙」，區明妙的Shocking Pink大蝴蝶裙成功搶鏡。

日前一眾十強候選人雲集電視城，為大會場刊拍攝靚相，無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮及訪問片段。有份入圍新增獎項「最具潛質新人」的4大潛質小花區明妙、姚焯菲、詹天文、鍾柔美，先後著靚靚現身拍攝場刊照，當中以腳踏超高踭鞋的區明妙最搶焦，她坦言又凍又緊張，拍照期間一度Kick一Kick，幸有驚無險，區明妙說：「天氣特別凍，又要著咁高高踭鞋，所以好緊張，頭先都企唔穩。」詹天文感激粉絲落力支持：「好感動，佢哋凌晨時分都仲投緊票。」憑《亞洲超星團》人氣攀升不少的黃星綽及文佐匡，不約而同透露透過參與《超星團》節目拍攝經歷很多兼成長不少。「東張女神」陳懿德則選擇以搞笑「自爆年齡系列」路線拉票：「其他參賽者細過我好多，我尾班車，希望大家可以投票畀我。」

每年均競爭激烈的「男飛躍」及「女飛躍」，今年話題候選人非憑《香港人在北京》贏盡人氣的傅嘉莉及戴祖儀莫屬。同時提名「女飛躍」及「女配角」的傅嘉莉及戴祖儀，前者精心挑選了兩款白色戰衣拍攝場刊，其中一套喱士花款的更價值高達6位數。傅嘉莉坦言喜歡戰衣：「我希望今年可以攞埋最佳衣著獎，我到時會著得好閃耀。」戴祖儀爆料指遭父親「睇死」：「我絕對冇諗過我會陪跑，話我會陪跑嗰個係我爸爸，今年我覺得有信心嘅，因為《香港人》個角色我落咗好多苦功，好慶幸劇集出街時都獲好評。」

今年先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》有突破演出的陳楨怡，透露一直默默受訓為挑戰打女路線做準備：「我一星期有Train兩次劍術，同埋古裝通常都有打劍動作，學咗一定有好處。」

最佳主持方面，已憑《無窮之路》系列兩度勇奪「最佳女主持」的陳貝兒，今年再憑《無窮》系列入圍「女主持」十強，貝兒坦言《無窮》系列帶給她無限美好回憶，並謂對於能否再攞獎要隨緣。去年單拖為台慶頒獎禮擔任主持的周奕瑋，本身專業又有功架，加上過去1年先後主持不同類型綜藝節目，令他成為今年「男主持」頂頭大熱，更入圍「男飛躍」最後十強，周奕瑋謙稱很意外：「冇諗過仲可以（入圍）飛躍（10強），今年算係非常豐收嘅一年，我睇番入圍名單，原來自己過去一年做咗咁多唔同類型嘅嘢。」

（即時娛樂）