洪嘉豪4月紅館個唱海報曝光 自詡靚仔：差啲認唔到自己 (16:28)

華納歌手洪嘉豪將於4月13和14日在紅館舉行處男演唱會，距離開騷仍有3個多月，優先訂購未開始，月初已傳門票遭搶爆，今次還不設內部認購。

據知，洪嘉豪今次演唱會內部超額爆滿，一向寵粉的他，為兌現承諾，主動向公司提出優先給歌迷會「院友」訂購，被問是否有此事時，洪嘉豪承認是他的主意：「我承認係惜班院友嘅，咁叫得人入會，我冇理由詐騙，第一次紅館一定要首先開咗畀佢哋買先啦，啲飛竟然係一開就已經賣完，仲係有人話買唔到....唉，我已經盡晒力，好多朋友問我買飛，我都係嗰句，真係對唔住，係買唔到，我都冇飛，大家想買真係要喺1月17日優先訂購嗰日去搶，優先訂購搶唔到，就要留意公開發售。我都要搵人去買優先訂購，同大家一齊搶公開發售，買番啲飛畀朋友同屋企人。」

洪嘉豪今天推出演唱會海報，令院友瘋狂，直指今次不單要撲飛，還要撲海報，他笑說：「我都覺得真係幾靚仔，自己都差啲認唔到自己。真係要歸功於設計師，造型師，用一個咁簡約設計，但又做到一張咁出色海報。點撲到張海報？我決定叫公司推出紀念品時，要有埋海報畀大家買，今次紀念品都靚㗎，遲下會話大家知，一個演唱會有雙黃蓮蓉月及波鞋送，係咪好抵？講笑啫！總之大家留意，撲海報唔難，有心係會買到，撲飛難少少，我都知，辛苦大家了。」

是次演唱會簡單名為《洪嘉豪Kaho Live 2024》，他表示有寓意的：「我想用我個名去做人生第一次演唱會個題目，係想帶出一種鼓勵，嘉豪呢個名，係香港應該有千千萬萬個，平凡過咩咁，但係我希望大家唔好畀個名限制咗自己，唔好覺得自己好平凡，就一定咩都做唔到，我都係由一個平凡人，勇於追求自己嘅夢想行到今日，終於可以第一次踏足紅館，我係一個普通人，同大家一樣，平凡家庭出身﹑平凡的名字﹑平凡的樣子﹑平凡的歌聲，但只要懷抱住不平凡夢想，我相信你同我一樣，無論做咩永不放棄，都係會得，行到去夢想之地。」

談到演唱會，他還有一個不平凡夢想：「最近我推出新歌《黑玻璃》，實現夢想去日本拍MV，又開到一架自己夢想中想揸嘅車，呢架車我想揸埋上紅館舞台，不過𠵱家未知得唔得，高層話幫緊你幫緊你。咁我喺公司效力咁多年，我估揸到架車上台，最好係當長期服務獎送埋畀我。」

（即時娛樂）