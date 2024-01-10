吳卓羲首度加盟《反貪》系列 陳欣妍頭撼玻璃 被封「鐵頭陳」 (17:05)

發生意外後Shirley表示有少少嚇到但覺得還好，更笑言意外得「鐵頭陳」外號。（大會提供）

由吳卓羲、馬志威、張建聲、蘇皓兒、栢天南、陳欣妍等合演的電影《反貪風暴之加密危機》，將於1月25日在港上映。首次參與《反貪》系列的吳卓羲，於戲中飾演廉政公署首席調查員駱一峰，帶領下屬調查關於銀行利用加密貨幣做非法勾當的案件。電影中不乏打鬥場面，並與蘇皓兒和陳欣妍有曖昧關係，艷福非淺！

這次《反貪》對吳卓羲來說是頗新穎故事，他笑言估不到打鬥場面，竟然比扮演警察多，最重要拍得有型：「我第一次加盟這個《反貪》系列，想不到做ICAC打得多過做警察。不過講到尾拍政府部門故事，我覺得最重要拍得有型。」

除了多打鬥場面外，他在戲中角色艷福無邊，周旋飾演下屬兼前女友的陳欣研（Shirley）和由蘇皓兒（Chloe）飾演表面是塔羅牌師傅，實質是專業駭客。

《反貪》有不少動作場面，其中一場比較驚險的，是吳卓羲和Shirley對手戲。當時兩人在車中對戲，因為忽然急停車，而令Shirley反應不及，頭部撞向玻璃，整個臉上都有玻璃碎，嚇得工作人員立即停機。負責開車的吳卓羲也嚇一跳：「這場戲其實路程很短，離開鏡頭後就會叫cut，我開車衝前的力度，亦稍為猛烈了點，我一停車Shirley的頭就『砰』一聲撞到玻璃，幸好最後無事。」

發生意外後Shirley表示有少少嚇到但覺得還好，更笑言意外得「鐵頭陳」外號：「我覺得撞完沒事還可以繼續，但大家不知為何很激動，其實我不覺得痛，但工作人員說玻璃不知為何裂開，從此我就多了個花名叫『鐵頭陳』。」

（即時娛樂）