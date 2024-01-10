蕭正楠讚吳若希有喜感 賴慰玲挑戰演小三角色 (17:28)

蕭正楠（阿蕭）、吳若希(Jinny)、朱敏瀚、賴慰玲今天（10日）為新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》試造型，阿蕭劇中是位「愛妻號」小生和網紅，娶了Jinny飾演的女星後，2人育有一對子女，同時又跟「小三」女星賴慰玲爆出軌行為，怕不怕故事令人猜想有影射成分？Jinny說：「冇呀！（部劇幫你度身訂做？）不是，我沒有息影，劇中講我角色婚後息影，後來太愛老公而復出，個角色好蠢，做事又懵，發現不到婚姻出問題。」

阿蕭指與Jinny對戲搞笑為主，沒有親熱場口，更大讚對方在《香港人在北京》演出有喜感：「只有她才做到這個效果，她的演出不是很專業演員所做的表情，最後個鏡頭會突然甩轆，但觀眾就是喜歡她傻笑。我跟她拍《倩女喜相逢》，她是個傻妹，在片場不停笑，過了10年她仍然在公司，證明沒有精神問題，只是性格開心。」

Jinny忽然發現被阿蕭嘲諷，笑問：「他即是話我不專業？」並指阿蕭真實性格搞笑、轉數快，令人哭笑不得：「以前一起在荒山野嶺拍劇，他見到很多有烏蠅在我頭上團團轉，就開出IQ題考我『烏蠅愛摟什麼？』，過了兩日他說『烏蠅愛摟屎』，原來他笑我似屎，我覺得好好笑，這件事記了10年，知他搞笑，沒有惡意，我希望自己今次轉數快少少追貼他。」

Jinny又指阿蕭戴長假髮試造型，激似偶像鄭伊健《古惑仔》「陳浩南」造型，阿蕭叫她扮「細細粒」黎姿配襯，Jinny搞笑：「黎姿太靚，我扮不到，只可以扮火龍果。」

賴慰玲首次挑戰演第三者角色，但劇中當正自己是正印：「我跟阿蕭拍拖在先，後來他跟Jinny有BB才結婚。」提到戲中著校服扮學生，她笑言離開校園20年，今次再著校服感覺似偷呃拐騙，但同事覺得效果不錯，希望這幕戲輕輕帶過，觀眾會收貨：「我讀中五時跟阿蕭合作演過舞台劇，還影過合照，放榜當日他都有安慰我。」朱敏瀚表示認識賴慰玲5年，今次終於有對手戲，劇中又會穿插他和阿蕭昔日的真實片段。

（即時娛樂）