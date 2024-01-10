《公司冇逼我跑馬拉松》照播柳俊江片段 保錡不探究柳爺私人事 (19:43)

ERROR成員吳保錡、曾贊學、李炘頤、蔡寶欣和米露廸，出席ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》記者招待會，節目記錄他們在1年內籌備和訓練過程。（柯美攝）

保錡透露柳俊江會在節目其中一集出現，對於痛失戰友，保錡感婉惜，他說：「不開心一定有，我之前已在社交平台出分享他對我的改變。」（柯美攝/Ig圖片/黑白圖片）

ERROR成員吳保錡、曾贊學（阿神）、李炘頤（Alina）、蔡寶欣（Pony）和米露廸（Melody），今天（10日）出席ViuTV全新節目《公司冇逼我跑馬拉松》記者招待會，節目記錄他們在1年內籌備和訓練過程，以及挑戰台北馬拉松總長42.195公里的「金馬」賽事。

保錡表示節目拍攝長達1年，最難忘與剛離世的柳俊江（柳爺）組成「大埔民間體育會」，由最初約20人至現在骨幹成員已逾百人，大家由零開始先跑15公里，之後變成跑馬拉松，他說：「我建議大家一生要跑一次馬拉松，馬拉松好似苦僧修練，修練後，想法和生活都會有另一個層次。」

他透露柳爺會在節目其中一集出現，對於柳爺離世，保錡感愕然又惋惜，他說：「不開心一定有，我之前已在社交平台出分享他對我的改變。」

問他有否探究過原因？他說：「他的私人事不想探究，我會記住與他相處點滴及對我的改變。（跑步時，柳有否曾透露不開心？）每次跑步都是訓練和追求成績，不會說話。我們私下見面都是講跑步，沒談私人事，沒透露有什麼困擾。」保錡指柳俊江是很正面的人，希望大家尊重他對跑步熱誠。至於柳俊江的喪禮，他會否幫忙處理？他表示柳俊江家人會處理。

另外，Pony透露出戰「金馬」前3星期，腳甲倒插致腳趾發炎，做了小手街，需休息1星期，但她第6天已在滲血情况下練跑，幸而在有限時間下仍能完成賽事，她說：「之前心情緊張到多晚失眠，還以為自己失去睡眠能力，賽事完成後即倒頭大睡。」

（即時娛樂）