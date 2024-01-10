Crispy脆樂團首次香港演唱會 被觀眾反應感動落淚 (21:53)

Crispy脆樂團憑一曲《愛是我們必經的辛苦》成第34屆金曲獎「最佳演唱組合獎」得主，日前於東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行他們首站海外專場演唱會。Crispy脆樂團成員包括男主唱兼結他手Skippy ，以及女主唱兼多功能樂手丁丁，他倆先以來自專輯《有多少光就有多少黑》內的《轉圈圈》為全晚音樂會揭開序幕，之後的《一絲不掛的憂傷》及《追追追》在電子迷幻式的曲風演繹。

Crispy脆樂團以廣東話介紹自己的團名後，他倆笑說大家拍照和拍片放上社交媒體後，記緊Hashtag樂團的名字，他們才容易找到並轉發。這次Crispy脆樂團首站海外專場演唱會，將台北場的擺設，在舞台上以兩座梯台象徵愛的旅程。獻唱《舊家》和《說得簡單》時，更以梳化道具呈現家的意象，打造溫馨感覺，稱所有來的聽眾們為家人，讓現場觀眾感到幸福的正能量。最後以《流浪》、《念舊》、《麻辣湯頭》和《為我好》所組成的「回憶組曲」完成在香港的首次演唱會。

Crispy脆樂團在演出結束後表示心情很開心，觀眾的反應讓他們很感動。Skippy說在梳化唱歌時有哽咽，但沒有哭，只有淚水在眼框內打轉；丁丁則說她有哭出來。Skippy表示他唱至中段時突然間很好多回憶湧出來，每一次來香港大家也對他很好，覺得很感動，非常多謝香港。之後丁丁笑說可以去吃好吃的消夜了，而他們在2024年工作計劃，包括推出新單曲，以及到更多的城市和大家見面。

（即時娛樂）