盧瀚霆為《MY LIFE》封面狂操背肌 預告今年以跳唱為主 (23:00)

盧瀚霆（Anson Lo）最新單曲《MY LIFE》找來周耀輝填詞，Anson Lo在MV化身折翼天使登場。為拍攝單曲封面，Anson Lo狂練背肌，出來效果他十分滿意。

Anson Lo新歌《MY LIFE》首次找來周耀輝填詞，他感到十分榮幸得到對方為歌曲加持，他說：「耀輝老師好擅長填一啲好有詩意畫面嘅詞，今次佢為《MY LIFE》寫嘅，好中我心裏面嘅畫面，例如當中用咗折翼天使，講天使忠於自己，想保持善良，喺路途上會受傷，但都會勇敢走以後嘅路，都會堅持自己繼續去保持純真，同善待身邊嘅人。當中用咗好溫柔嘅字詞，但寫咗一啲好強大嘅意義落去。」

為了配合歌詞，今次在舞步設計都同樣很有畫面，Anson Lo續道：「繼上次《Nah》後再同Beep老師合作，起初我同佢講想喺舞步上面有一種飄逸嘅感覺，結果Beep老師設計出好似成班天使起舞嘅舞步，中間仲砌咗幾隻翼出嚟，表達天使嘅翼，Powerful之餘都好似天使飛緊翅膀展翅嘅感覺，我好鍾意啲舞步！」

除了歌詞與舞步互相配合，今次《MY LIFE》單曲封面中的Anson Lo亦有一雙翅膀，他更背向鏡頭，露出背部。Anson Lo為了這個封面狂操背肌，幸好出來的效果他十分滿意，他說：「我為咗呢張相操背，出嚟都幾滿意，睇相自己都Wow！辛苦係值得嘅，影之前係有不停提自己唔好偷懶狂做Gym。」拍MV、做Gym，再加上排練演唱會演出項目，Anson Lo坦言自己都感覺累了，但勤力的他說：「排緊演唱會，又準備自己新歌MV，體能上係有啲攰嘅，我好少承認自己攰，但近排真係好攰，特別係雙腳，之前都有喺社交媒體透露自己雙腳好痛，但我都迫自己唔好偷懶，尤其一啲必要做嘅行程，例如學唱歌，呢個係我堅持要做，因為我唔想自己退步，亦好堅持做Gym，同埋曾經許下承諾唔好咁瘦、弱質纖纖嘛！我成日畀人覺得好似好瘦，所以都想厚實啲。」

踏入2024年，Anson Lo繼續馬不停蹄，忙個人項目也忙MIRROR巡唱，但他早已有出歌大計：「2024年我會以跳唱為主，今年會比上年出更多跳唱歌，因為好想試多啲唔同跳舞風格，例如上次《ON》節奏明快，今次《MY LIFE》完全不同風格。喺2024年希望大家期待Anson Lo嘅作品，每一次知道我出歌，就係好唔同嘅嘢，會持續有呢種驚喜，Surprise大家。2024年會係好忙嘅一年，因為會同MIRROR做演唱會同巡迴，希望體能上會應付到！」

（即時娛樂）