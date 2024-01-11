台慶頒獎禮｜林子善喊出彩虹 男配角頂頭大熱 馬國明陳豪視帝叮噹馬頭 (12:04)

《萬千星輝頒獎典禮2023》將於1月14日（周日）晚上8點在澳門舉行。大會今日（11日）發布「最佳男主角」及「最佳男配角」場刊造型照。

兩大獎項向來競爭激烈，先說男主角組別，憑《破毒強人》「毒王」文華一角打入10強的陳豪，由於是次無論頹爆造型、沙啞聲線或是變臉式演技，均有很大突破，加上角色有記憶點、亦正亦邪，自劇集播出後，已被力指是今屆視帝大熱；隨著台慶劇《新聞女王》成為年度熱播劇，在劇中飾演「心計佐治」的馬國明亦不容忽視，在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男主角」10強名單中，馬國明所贏得的Like數更力壓陳豪及其他入圍者排名第一；排名第三的則是憑《隱形戰隊》入圍的陳山聰。

男配角方面，在早前無綫官方社交平台專頁公布的「男配角」10強名單中，憑《新聞女王》中輕度弱智爸爸角色入圍的陳山聰，同樣打入最多人Like三甲兼排名第二，雖然山聰這個客串角色贏盡好評，不過最終仍未能撼贏憑《隱形戰隊》入圍的林子善；《隱形戰隊》是林子善代表作，為他贏盡好評之餘，更為他樹立了「超級喊包」形象，或許是子善能夠憑相關角色，由去年頭Hit到年尾的主因；「男配」最多人Like第三位則是憑《破毒強人》杜飛一角成為大熱的馬貫東。

男配角之爭百花齊放，除了以上三名大熱，還有資深實力演員鄭子誠、張頴康、鄧智堅，又有與山聰一樣同為視帝級的譚俊彥，以及後起之秀何廣沛、吳偉豪、吳業坤，令人更期待頒獎禮當晚賽果。

早前無綫娛樂新聞台直擊兩個組別拍攝場刊靚相現場，貴為今屆男配大熱之一的林子善，笑言並不看好自己奪獎：「入到十強，個個都強！我唔投（畀）自己，雖然我想，但我又好欣賞某啲演員，佢未必同我好熟，好似馬貫東咁，我直情當面同佢講，我好鍾意睇你演戲，所以我今年投咗畀佢。」

已是第三度殺入男配十強的馬貫東，對獲獎與否抱平常心，但坦言對今年成績感到滿意：「因為出街嘅角色，同以前畀觀眾睇到嘅好大分別，同埋我咁大分別後觀眾都咁接受，我都好開心。」首度提名男配的吳業坤，則指看好《新聞女王》的陳山聰：「我見住佢演嗰場戲，好犀利！佢係趕收工過咗嚟後，即刻演呢場戲，佢真係每個take都係用盡100%（功力），我要向佢好好學習。」

男主角造型拍攝現場，則以單立文最搞笑，他透露被通知入圍男主角10強時，一度以為被大整蠱，又大爆老婆胡蓓蔚不開心：「我以為公司搞呢個騙案呃我，到我老婆話website登晒喎，又有人恭喜我喇，我先開始相信。我老婆點？佢唔開心呀，佢驚我攞咗之後會唔要佢，佢好有危機感。」

（即時娛樂）