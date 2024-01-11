《金手指》票房破2800萬 被刪剪戲分絕密曝光 偉仔讚阿Sa努力用心 (13:26)

阿Sa表示跟偉仔合作有夢想成真感覺，而偉仔亦大讚阿Sa努力和用心。（大會提供）

提到絕密片段中，偉仔需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』。」（大會提供）

由梁朝偉﹑劉德華﹑蔡卓妍（阿Sa）﹑任達華﹑方中信和姜皓文等合演的電影《金手指》，在港票房上映未夠2周，已衝破2800萬元。

《金手指》製作嚴謹認真，戲中蔡卓妍所飾演的張嘉文，早於少女時代與梁朝偉所飾演的程一言，有過一面之緣，為了重現70年代香港舊風貌，劇組悉心復刻當時文具店，甚至搭建整條舊街道，連拍慣大製作的阿Sa，踏入片場一刻，也嘆為觀止，她憶述：「看劇本，估計這場戲不足1分鐘，劇組卻依然用心搭了逼真街景，令我有震撼感覺！那一刻，我就像走進時光隧道，重返小時候去過最喜歡的街道，回憶滿滿！」

由於篇幅所限，程一言與張嘉文初遇的兩場戲，都被忍痛刪剪，如今以絕密片段形式曝光，令觀眾進一步了解張嘉文這個角色，「天生我『材』必有其用」就是她的座右銘，為何程一言毫不猶豫，選中了她當其副手，亦有了圓滿答案。

阿Sa說：「張嘉文是一個自小已出來行走江湖的女生，曾加入過童黨，好清楚知道自己的優點，會利用驕人身材去得到一些好處，但又未致於不擇手段、出賣自己，只是明白為求生存，必須有所犠牲，她有一份執著，就是想做到的，她一定要做到！」

當程一言在文具店初遇張嘉文，看到她不經意對色迷迷的老闆張達明輕露「本錢」，同黨小男孩趁機在收銀機偷錢，令程一言對這個「進取」女生，留下深刻印象；日後展開搵錢大計，張嘉文湊巧跑來應徵秘書，程一言不假思索便以超筍價月薪8000元招攬旗下，張嘉文驚喜不已，實則滿肚密圈的程一言早已明白，張嘉文就是他想要的最佳棋子！

阿Sa補充：「雖然張嘉文非常聰明，但只屬街頭小智慧，後來當她愛上程一言，甚至崇拜程一言，可以為了這個人不惜一切，去跟自己不喜歡的人（白只所飾演的任沖）做一場交易，那種對程一言絕對服從的程度，令我由衷佩服！」

首次與梁朝偉合作，阿Sa笑言有夢想成真的感覺：「未正式埋位，知道這部戲有梁朝偉，我覺得好正，一直以來的夢想，就這麼實現了！初初以為會好緊張，幸好之前做足資料搜集，好快已進入拍攝氣氛；加上偉仔真的好好，不但全無架子，為了打破隔膜，還特意約我和白只到他的家聊天，花了不少時間和我們溝通、交流！」

那邊廂，偉仔亦大讚阿Sa：「她很努力、用心，感謝她與一班年輕演員的專業，令《金手指》的拍攝能順利完成！」提到絕密片段中，偉仔需要參與在後巷被打等動作戲，他輕鬆的說：「相比之前，今次的動作戲算是好『濕碎』，我與動作設計錢嘉樂之前也合作過《最佳拍檔之醉街拍檔》，彼此早已有了默契，這次也合作得相當愉快！」

（即時娛樂）