金榜題名｜麥浚龍領軍 從電影劇本出發 舞台上演江湖情仇 (13:57)

麥浚龍（Juno）將聯同廿四味、MATTFORCE、Novel Fergus、PetPetShawn、Geniuz F the FUTURE、Mr. Scanner及王嘉儀等，在2月22日（周四）假亞博舉行《金榜題名 project_mayhem•an urban fantasy by juno mak》，上演⼀場集音樂、電影及舞台劇於一身的演出。

Juno在3年前完成《The Album》系列專輯後，覺得類似的題材已經做得很夠，Juno說：「完成《The Album》企劃後，一直都在蘊釀到底有什麼新題材或創作模式，可以刺激到自己。兩年前寫了一個電影劇本，去年7月亦和周國賢完成了演唱會，完成後找到新方向，不再是傳統歌手之間的合作模式，需要涉獵不同音樂類型、不同音樂範疇歌手合作，才可以做到這個Project。」

去年演唱會總綵排時候，Juno在一間器材室內看到一個畫面，給了他一點靈感，然後他重讀2年前寫好的劇本，靈機一觸，覺得與腦海中構思的跨媒體音樂企劃出發點吻合，適逢主辦力邀再次合作，新Project也因而誕生。

Juno從2年前電影劇本中抽取部分角⾊，於今次演出中出現，他分享創作想法：「一個電影劇本有好多場戲，好難在一個舞台演出上，完全展現出來，所以我將劇本裏面可以擺上舞台或者音樂裏面的元素逐一抽出來，另外只抽取幾個角色，融合在表演當中。一個電影劇本變成電影是理所當然，但一個電影角色的首次登場是在舞台上面，這個做法市面上相對比較少，吸引力對我來說大好多。」

為了讓觀眾對演唱會有基本概念，Juno特別創作同名主題曲《金榜題名》，作為整個音樂企劃的引子。《金榜題名》長逾8分鐘，除了Juno外，還有Mr. Scanner、Novel Fergus、PetPetShawn、廿四味及王嘉儀參與，當中歌詞交代這個充滿江湖味故事背景和部分人物關係，編曲上更營造整個音樂企劃氛圍，但細心留意會發現當中很多是現今Hip Hop界不容忽視的名字，有這個構想，是因為Juno覺得香港Hip Hop音樂創作多用上生活化的題材，但用在今次的電影故事框架上，或許會為觀眾帶來意想不到的效果，由於當中的意識，以及所包含的不雅用語，令《金榜題名》未推出已成為電台禁歌。

（即時娛樂）