《夜晚開的花》劇本打動收視女神 李荷妮產後回歸 寡婦變英雌 (14:12)

李荷妮自誕下愛女後，減少劇集演出，今次出山契機，她透露被劇本打動。（大會提供）

由李荷妮和「上位小生」李鍾元合演的韓劇《夜晚開的花》，將於本月12日播映。（大會提供）

由韓國女藝人李荷妮、「上位小生」李鍾元、金相中和李己雨合演的全新古裝搜查喜劇《夜晚開的花》，將於本月12日播映，香港觀眾逢周五、六晚，透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

韓劇《夜晚開的花》講述寡婦趙如花（李荷妮飾）擁有雙重面貌，白天是足不出戶、溫婉賢淑的名門兒媳；一到晚上，她會戴著面紗，翻過圍牆扶危濟困；擁有出色武藝和聰明頭腦的朴秀浩（李鍾元飾），追查父親慘遭殺害的真相時，意外遇上如花，2人被捲入意想不到事件中。

「收視女神」李荷妮自誕下愛女後，減少劇集演出，今年攜同新作《夜晚開的花》回歸，讓劇迷期待。談到出山契機，她透露被劇本打動：「劇本很有趣，寡婦的雙重生活非常有吸引力，而且是新鮮題材。」

劇中趙如花白天是大家閨秀，晚上畫風一變，化身無名英雌，李荷妮笑指她生錯時代：「我覺得趙如花這個角色，應該生活在21世紀，但是她出生在錯誤時代；其實她很容易便可以翻過圍牆，但是一開始她不敢這樣做，直至她鼓起勇氣後，才能展開新的生活。」

29歲的李鍾元憑《機智醫生生活2》打開知名度，2021年還被IU欽點為《strawberry moon》MV男主角而人氣急升，更在翌年擔正韓劇《匙來勝利組》，榮升主角之列！《夜》是他出道以來，首部主演的古裝劇集，劇中他和李荷妮有不少對手戲。

（即時娛樂）