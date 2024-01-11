關注關注組｜北上消費成熱話 施焯日行仔逛內地超市被野生捕獲 (14:26)

黃嘉雯提到早前在深圳辦生日會，地方是一間具希臘風格的海邊民宿，令她印象難忘。（大會提供）

施焯日和行仔到內地一間出名超市試食，其間被香港顧客認出並合照。（大會提供）

由鄧梓峰、廖慧儀（Jessica）、黃嘉雯（Carmaney）、何泳芍（Honey）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及區竣陞主持的J2節目《關注關注組》，前晚（9日）一集主題是「北上消費」。根據資料顯示，平均每月有500萬香港人次北上消費，港人在內地吃喝玩樂，已成為新常態。

施焯日（Arthur）跟蔡景行（行仔）去到珠海的一間超市，體驗這份熱潮。他們由屯門出發，經過約1小時車程抵目的地。首要任務是付費辦理會員證，入場後他們做指定動作：試食。其間Arthur跟行仔被香港顧客「捕獲」合照，成為店內「新景點」。最後他們買了店內熱賣產品小青檸汁、急凍片皮鴨及菌菇脆返錄影廠，跟其他主持分甘同味。

Arthur受訪時表示，今次是第一次去該超市，他表示吸引︰「之前阿媽有講過，今次發覺啲嘢真係幾平，同屋企人去行下散步又舒服，又成日有新貨睇。」

黃嘉雯提到早前在深圳辦生日會，地方是一間具希臘風格的海邊民宿。她受訪時表示印象難忘︰「今年係我嘅Big Year，所以想搞啲特別，睇資料知道嗰今次搞生日會嘅地方，有好多網紅打過卡。民宿方面亦好好，開group同我哋溝通傾點搞，有專屬嘅管家負責，仲拍埋片提供實境。」

該處吸引的地方是單幢獨立屋出租，房間同花園坐擁無敵大海景，能夠舉辦夢寐以求的戶外晚宴。黃嘉雯透露今次場地佈置、豪華海鮮晚宴連2日1夜住宿使費，人均消費都不用1000元，令她相當滿意。

（即時娛樂）