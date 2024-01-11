飯戲2｜「飯團」驚喜現身3場婚禮 兼賀「二佬」1.11生日 張繼聰回味結婚當日 (15:18)

賀歲港產片《飯戲攻心2》將定檔2月9日（年三十晚）公映，率先向全港市民拜早年！電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，除了原創的5位「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文外，還請來一班黃金元老助陣，包括胡楓、羅蘭、米雪、蔣志光、黎彼得等。

《飯戲2》劇情再度升溫，當中有3場大型婚宴，講述眾人在親情、婚姻中的跌碰及磨合。早前在官網特意向市民誠徵史上最有福1月新人，反應熱烈，「飯團」從150對參加者選出3對新人，並由Sunny、二佬阿聰、三佬陳湛文，以及「證婚律師」楊偲泳（Renci）等人，於1月6日闖入3場冧爆婚禮，親身到場祝賀新人永結同心。

當「飯團」一家去到最後一場婚宴，為新人送上祝福時，現場賓客與兄弟姊妹團相當興奮，更有人大叫「張繼聰」，場面哄動。在問答環節中，新娘被問到「𠵱家如果畀你揀多次，你會寧願揀嫁畀二佬、三佬、導演定都係老公？」，作為老師的新娘子，即時發揮急才大方回應：「想要老公外殼，二佬智慧，三佬說話技巧，最後當然要有導演編劇才能！」抱着「我全都要」的精神，令Sunny大讚新娘子：「講得好！」

現場除了有「飯團」為新人送上祝福外，這對新人更反傳統，為阿聰送上生日驚喜，阿聰正日生日為1月11日，當時台上突然推出有結他及電單車造型生日蛋糕，並自發全場大合唱生日歌，為阿聰提早慶生，阿聰更與一對新人一同許願及吹蠟燭，度過完美兼幸福美滿的晚上。

阿聰表示：「好開心大家為我安排了神秘切蛋糕儀式，在別人婚禮上切餅令我感到畢生難忘，剛相識不足1分鐘就切蛋糕，全場為我慶祝。另外，拍《飯戲》這2年來都是王菀之生日，想不到我都有機會在《飯戲》活動中慶祝，所以好開心，生日願望希望票房大賣！」

完成3場婚禮後，4人分享自己過往的經驗以及感受，阿聰率先講到：「我覺得婚禮當日十分漫長，但又一瞬即逝，好忙但又好快過去。而我覺得最浪漫一刻，便是所有兄弟姊妹送我們上房，幫手整理物品後，剩下我和老婆2人叫宵夜，直到現在我都很記得老婆那刻笑容，她望着我笑一笑，有種我們終於成為夫婦感覺。」

Sunny則講到：「我跟太太是中學同學，結婚時註冊儀式在中學禮堂中舉行，當年的訓導主任為我們致辭，整個回憶都很開心。」

陳湛文自爆落下男兒淚一刻，竟然不是簽字時，他說：「我跟阿聰一樣，當日忙到沒有空間去體會得好深。最感動是向爸爸和外父敬茶，大家講一些男人說話時激動落淚，反而在簽字時沒有喊。」

問到Renci心中的理想婚禮是怎樣時，她說：「我的理想婚禮是出國，希望2個人環遊世界，對我來說便是最好的婚禮，我好佩服他們，聽完都有點怯，可以參考他們所說先放料收人情，再作打算。」

（即時娛樂）