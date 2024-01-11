旁觀者｜吳若希變護唇達人 盼老公戒煙 孖周志康夾攻羅天宇 (17:17)

吳若希在劇中飾演網紅，用朱唇誘惑他人，吳若希自言有難度，因她愛笑，經常笑到見牙不見眼。（柯美攝）

吳若希、羅天宇、胡蓓蔚、周志康、鄧伊婷、吳嘉儀和鄧美欣，今天（11日）出席劇集《旁觀者》宣傳活動，吳若希在劇中飾演網紅，用朱唇誘惑他人，吳若希自言有難度，因她愛笑，經常笑到見牙不見眼，拍攝時控制程度要很高，事前先對鏡練習。現場玩猜朱唇遊戲，周志康雖然猜中，但也要陪輸的羅天宇接受懲罰，一起吃芥末壽司，羅天宇在周志康和吳若希夾攻下被迫吃了3件。

吳若希透露每次拍攝前，都會敷唇膜和塗不同效果潤唇膏護唇，她現在是護唇達人。她說：「我對自己無信心，感謝兩位攝影師將我另一面拍出來，大家沒見過我這個樣。 （將這面給老公看？ ）做不到，對他再凶狠一點就得，我為人流於表面，一言不合就大打出手，不會有過度期。」

問她有否用嘴唇跟老公交流？ 她說：「我們很少用嘴唇交流，是用心靈去惜，心靈上交流重要過嘴唇，因為老公吸煙，等他戒煙我才用嘴唇獎勵他。（多久沒跟老公咀嘴？ ）他會夾硬啜我，他啜完我，我就夾硬啜對仔女平衡，何家一家四口都是喜歡夾硬來。」

同場的羅天宇表示稍後演出單元劇，共5集，分別由位5電影導演操刀，他很期待與電影導演合作，因之前曾跟邱禮濤導演合作，工作方式跟電視劇不同。他指入行已15年，有機會都想拍電影，盼嘗試拍動作片，他說：「可能我外型比較斯文，與動作扯不上關係，但在最近演出的《巾幗梟雄之懸崖》中演槍手，以為只開下槍，原來是動作演員，有很多動作場面，夢想成真很開心，又可以跟祥哥（黎耀祥）合作，感謝監製給我機會。拍動作戲，小傷在所難免，慶幸沒大傷，為免受傷影響拍攝進度，在內地拍攝3個月，我不敢打籃球和做劇烈運動，但在開工前會跑步和踩單車練體能。」

（即時娛樂）