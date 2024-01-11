翁嘉穗跟老公賀銀婚 包餐廳慶祝 司徒鈺芸報喜 懷孕5個月 (17:22)

烹飪節目《地獄廚房》主持人兼英國名廚Gordon Ramsay，主理的高級餐廳進駐澳門，昨晚（10日）舉行開幕典禮。身為主人家的Gordon，拖實愛犬行紅地氈成焦點，翁嘉穗、黃祥興、Amanda Strang、馮允謙孖生弟弟馮重謙，及前港姐梁麗翹等亦慕名前來捧場。

1997年港姐冠軍翁嘉穗悉心打扮，與朋友結伴前來品嘗名菜。她與老公鄔友正今年1月適逢結婚25周年（銀婚），日前包場在高級法國餐廳設宴，邀請約50名好友慶祝。翁嘉穗透露晚宴由她一手包辦，花幾個月時間籌備，因當年2人結婚只做簡單儀式，沒有大排筵席，趁25周年特別有紀念意義乘機補祝。

下周一（15日）是翁嘉穗生日，她不準備再搞慶祝活動，可能跟一班好朋友食飯，期待丈夫送她結婚25周年及50歲生日的大禮。她的長子鄔謨雲已大學畢業，身在英國從事金融工作，想儲多些職場經驗後，才回來協助父親打理家族生意。翁嘉穗說：「大仔工作好辛苦，常忙至凌晨才收工，所以他未能返港，即使農曆新年我們將舉家前往越南旅行，他也未能同行。」

女星司徒鈺芸（JuJu）與丈夫司徒永華結婚4年，宣布造人成功。準媽咪昨晚身穿低胸貼身長裙配4吋高跟鞋，已明顯見肚，丈夫細心傍實照顧。JuJu透露現時懷孕約5個月，但由於懷孕初期胃口太好放肆任食，增重28磅。她說：「為了胎兒多吸收營養，懷孕初我每日食6餐，每朝早更食3隻雞蛋。醫生有檢查胎兒體積屬正常，所以應該肥在我身上。」

JuJu為保持神秘感，待2月生日開派對時，才公布胎兒性別，她本身有孖生姊妹，笑言也可能懷雙胞胎，打算留港生B。JuJu慶幸懷孕期間沒有嘔吐或頭暈不適，但自爆其中一邊輸卵管閉塞，加上患有子宮內膜異位症，還進行3次人工授孕，因此BB得來不易。

（即時娛樂）