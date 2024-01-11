「萬能鍾」鍾志光滿肚墨水 親揭由講波佬轉型做演員之路 (22:06)

鍾仔直言始終最喜歡講波，而合作不少於15年的阿叔林尚義及蔡育瑜，這個同事口中的老中青組合，一定是他當足球評述員的最佳拍檔。（劉永銳攝/受訪者提供圖片）

鍾志光（鍾仔）被稱為「萬能鍾」，他是資深足球評述員，近年因飾演《愛‧回家之開心速遞》「佳叔」一角成功入屋，觀眾也留意到他的演員身分，直至他主持的文化節目《典籍裡的中國》，才讓觀眾驚覺他滿肚墨水，擁有香港大學中國語文及文學碩士，以及中文大學哲學文學碩士，還是公開大學（即香港都會大學）中國人民學學士、中文大學校外課程康樂管理高級文憑，以及公開大學（即香港都會大學）康樂管理文憑，他明言讀書只是為興趣，能轉型成演員只是好彩，但作為球迷，仍樂於繼續做「講波佬」。

鍾仔曾於屯門區中學教體育及語文，亦開始在公餘時間進修，於公開大學報讀康樂管理的文憑，之後便嘗試轉工，但轉到私人公司擔任康樂管理的工作，才發覺不太適合做。

正式的足球旁述生涯亦是由商台開始，但非正式的要數到40年前，擔任康樂管理工作時，機緣巧合下到廣州為圍板五人足球賽當足球評述員，這亦是鍾仔人生第一次在現場足球評述，他說：「當時反應幾好，亦很開心，但從來沒有想過足球旁述是一個職業，到商台時講波因有額外津貼，1990年世界盃，因為香港沒有幾多個足球評述員，1989年TVB就主動聯絡我加入，但電視台和電台兩邊走，工種太相同，怎樣都要取捨，1992年便決定離開電台，專注留在TVB直至今日。」

加入電視台，反而令鍾仔有更多時間進修，多年來修讀多個文憑及學位：「對於我這個時過而後學的人，讀書態度亦改變了，我現在這個職業，就算於學術或學位上攞幾多都好，都沒有幫助，只是講自己興趣，讀什麼學位也不是太重要，我覺得追求學問好過追求學位，就算有什麼銜頭，我都只是電視藝員、足球評述員，不會升到再高級。」

鍾仔亦親解講開波，卻走去拍劇之謎，原來也是因為講波，他說：「1996年已故監製鄺業生開拍劇集《醉打金枝》，有場蹴鞠比賽安排一個太監講波，所以就找我，早年體育組不想主持兼顧太多其他工作，要保持專業，以免身分混淆，當時人事變動覺得我不阻住工作就放生我，令我有機會拍劇，之後就開始有其他同事找我拍，當時也不知拍劇是什麼回事，便當兼職，之後陸續有角色找我演，談不上是興趣，不過我有時間都會接，因為有錢掙，時移勢易，現在由兼職變成全職，都是搵食。」

加入無綫已35個年頭，鍾仔直言始終最喜歡講波，而合作不少於15年的阿叔林尚義及蔡育瑜，這個同事口中的老中青組合，一定是他當足球評述員的最佳拍檔。由足球評述員逐漸轉型到演員，他不禁道：「人生就是這樣，有很多不同想法和要求，但又未必順應得到，既然人算不如天算，天算就不如就咁算啦。中國人有句說話好好，計謀用盡枉徒然，倒不如隨遇而安，行到嗰度咪嗰度囉！特別是這行有很多事控制不到，入得來TVB做，就不會有懶人，個個都好勤力，只不過有人會攞得多啲，有人會攞得少啲，中間因由是什麼？沒有人會明白。我覺得自己算是OK，不要要求那麼多。」

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（即時娛樂）