江海迦專輯《Agatha》以3年時間完成 限量版1小時內售罄 (22:22)

江海迦（AGA）新專輯《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》Deluxe版預購，限量300張專輯昨日開賣，55分鐘售罄。新專輯首度聯乘日本牛仔褲品牌，每張設計均獨一無二，定價$1480。以獨有和紙造成的洗水丹寧布作封面，封底附有手寫序號，全球限量300隻。新專輯《Agatha》平裝版將會於1月19日正式推出，AGA昨日得知Deluxe版售罄已立刻在社交平台上報喜，她更寫道：「好多謝你哋，將會有件重要事要送給你們，請留意。」暗示稍後時間會有驚喜送給樂迷。

AGA表示非常感動：「知道售罄這個消息非常感動！因為這張專輯前後經歷了三年時間去完成，其中Disc 2是自休假回來後的創作，當中作出了很多不同嘗試，不斷尋找自己，所以得個售罄消息非常感動！亦很感激樂迷一直支持我，讓我可以繼續做自己喜愛的事情。」

提到限量的300張Deluxe版，AGA留起編號001的一張收藏。她解釋為何以自己本名Agatha去命名專輯：「今次專輯名為《Agatha》，創作時是尋找自己的過程，找回自己的初心，有一種回到原點的感覺，所以用自己原名Agatha去命名。」

今次她在新專輯的造型有別以往，邀請到兩位藝術家朋友合作，在她身上繪製不同圖案，象徵著她的歌曲創作如同她身上的烙印，記錄著自己的成長。AGA又提到最喜歡封面的造型，風格上是很Raw、簡樸一點，同時又帶點偏鋒的感覺，貼近自己真正日常喜歡的風格，感謝造型師的精心安排。

（即時娛樂）