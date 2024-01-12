妳不是她｜最大彩蛋馬國明登場 跟車婉婉相隔23年再「同車」 (13:36)

馬國明昨晚現身《妳不是她》，跟車婉婉有對手戲，湊巧2人原來在23年前已合作過拍MV。（大會提供/網上圖片）

無綫劇《妳不是她》今晚（12日）播大結局。雖然全劇最大懸念「平行時空」經已揭盅，但據知今晚結局依然有反轉位。昨晚（11日）林信（丁子朗飾）驚揭身邊的夏莉（馮盈盈飾），並非原本認識的夏莉，2人發生激烈爭執。今晚2人經歷連串拉鋸及爭吵後，將作出一個令人意外的決定，密切留意！

昨晚，全劇最大彩蛋馬國明亦終於登場，飾演的士司機馬明的他，劇中主要任務是與飾演林善的車婉婉發展姊弟戀。搞笑的是，現實中升呢人夫不久的馬國明，在劇中自稱單身兼性格「好鬼悶」之餘，又大談擇偶條件及兩性相處之道：「做女人唔使成日都咁Tough，唔使死頂，間唔中流露番少少女性溫柔，需要膊頭咪開聲咯。好多男人見到太強嘅女人，佢哋就縮唔敢追架喇」、「唔係每個男人都鍾意小鳥依人嘅，我就唔鍾意湊女喇，我鍾意啲女人係成熟啲，有自信啲，兩個人相處最緊要夾唔夾。」

馬國明繼《新聞女王》後，再於《妳不是她》中與婉婉正面交鋒，2人看似甚有淵源，原來他們的緣分，早於23年前經已啟動！現正忙於演唱會綵排的婉婉，百忙中抽空受訪時透露，原來與馬國明於2001年拍攝《不必剎掣》MV時已首度合作，當年2人除了飾演情侶，馬國明亦巧合地在MV中演司機，相隔23年再度「同車」，別具意義；

婉婉更對昔日的馬明有讚無彈，並笑指當年的馬明可以「全日唔講嘢」：「我同馬明都真係有特別緣分，當時拍嗰隻MV時，我覺得呢個男演員好斯文，全日冇講過嘢，全日呀，拍咗一日㗎，同埋佢又高啦，樣又靚仔，身形又好，所以我對佢有好深刻印象。後尾佢愈嚟愈紅，我就發現佢原來都幾活潑同幾好笑，但已經冇機會再合作。估唔到一直去到最近，又突然連續同佢有番合作，仲有對手戲，所以好開心，好有親切感。」

據知馬國明是次答應客串一角，全因為了支持監製April，他百忙中抽出空檔拍攝，有情有義。April與馬明亦相當有緣，2人先後於《白色強人》系列及《降魔的2.0》中合作過。

（即時娛樂）