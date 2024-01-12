菊梓喬認跟星夢完約 與恩師何哲圖重逢 呻2年未出歌怕被遺忘 (14:41)

菊梓喬承認跟星夢已完約，她昨晚即亮相HOY TV錄影節目，並跟恩師何哲圖重逢。（鍾一虹攝）

菊梓喬（Hana）、王馨平、鄭融、黃翊昨晚（11日）到西九文化區為HOY TV大型新春節目《龍騰灣區歡樂年》錄影，Hana在社交平台發文疑似離巢星夢娛樂，她承認已經完約，與星夢娛樂結束7年關係：「我都覺得不捨得！（談續約？）這些不是我話事，我隸屬的創富文化，由公司決定，之前是創富文化與TMG聯合管理，不過知道他們有傾，保持良好關係，希望可以再合作。」

她否認自資開工作室，指與創富文化合約未完，又透露有幾間唱片公司向她招手，希望盡快落實合作：「希望有前途又有『錢』途，我期待出新歌，已經2年未有出歌，真是太久，再不出歌擔心完全被遺忘，這些不是我想發生的事，我對音樂仍然有熱誠有團火，想做好音樂。」

Hana感嘆已經有半年沒有在港公開演出，之前在內地巡唱，主要是跟歌迷會面，並非大家所想搵真銀，直指現在掙錢艱難，希望來年多方面發展：「若然無綫找我拍劇，我都會做，之前參與劇集《逆天奇案2》演出聽說4月會播，我都會幫忙宣傳。」

Hana揚言上半年一定要出歌，即使沒人幫她出，她都會想辦法做：「我已親自作曲已寫了幾首歌，不一定賣慘情歌，最緊要作品好聽，但跳唱路線不適合自己，不想連僅餘的歌迷都嚇走。」有指一班「聲夢」年輕歌手分薄資源，成為她離巢導火線，Hana說：「本身合約都是這段時間完約，我都知道，覺得不緊要，畢竟都合作很久，做過很多好音樂，我覺得都幾圓滿。」

講到她曾獲何哲圖一手提攜做「星夢一姐」，而離巢星夢娛樂後首個工作，就是應對方之邀上HOY TV節目，是否以行動報恩？她說：「我向他報恩？好似他向我報恩喎，（誰拯救誰？）大家拯救大家啦！感恩他做大騷仍然記得用我，有工作一定會來，事情發生很突然，希望未來多合作。」何哲圖表示由Hana第1日做新人，彼此已無縫合作，有好大信任，希望未來可以多合作。

（即時娛樂）