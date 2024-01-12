飛常日誌｜朱敏瀚揸飛機稱多掣撳考記憶 馬國明演IAC值班經理「半圓夢」 (15:30)

馬國明沒有進入機場工作，轉戰娛樂圈踏上視帝之路，但兜了一大個圈後，竟能透過拍劇在機場「上班」，對馬明來說也算半圓夢。（大會提供）

談到拍攝操作飛機場口難度，朱仔坦言：「整個拍攝過程都有導師現場指導，喺拍攝前10分鐘，盡量導師講一次我就做一次，好考短暫記憶。」（大會提供）

無綫新劇《飛常日誌》下周一（15日）翡翠台播映。圓夢演機師（正機長）郭啟光Captain K的朱敏瀚（朱仔），劇中有不少揸飛機場口，據知相關場口都是在香港國際航空學院及國泰城的飛行模擬器取景，對於有幸可以體驗操作飛行模擬器，朱仔受訪時說：「兩個模擬器都好像真，所有嘢基本上同真嘅飛機一模一樣，模擬器投射出嚟嘅畫面都非常像真，可以模擬出唔同嘅天氣狀况，原來一部飛機入面真係非常多掣。」

講到拍攝操作飛機場口難度，朱仔坦言：「整個拍攝過程都有導師現場指導，喺拍攝前10分鐘，盡量導師講一次我就做一次，好考短暫記憶，我記得第一次操作模擬器時，導師都話我好有潛質，佢事後派咗張卡片畀我，叫我試下去考飛機師，話我應該冇問題，我就搞笑同佢講如果我撈唔掂演員就會去試。」

該導師更是傳聞中現實版《衝上雲霄》Sam哥，朱仔笑言：「好開心遇到佢，可以得到佢短暫嘅教導！」朱仔再次特別鳴謝機師好友麥大力：「我知道要演機師時，已經問定佢有咩要準備，同埋去到拍模擬機艙嗰日，佢都專登過嚟搵我睇吓有冇嘢幫手，佢真係好有心，同埋我劇中一啲揸飛機嘅術語，都係佢幫我執。」

除了朱仔能一圓飾演機師夢，飾演中央控制中心值班經理楊尚偉的馬國明亦算「半圓夢」，原來他大學畢業後，曾向香港國際機場應徵工作，馬明受訪時笑言：「我大學讀書時係主修機械工程，畢業後寄咗好多信搵工，其中一封寄過去機場，嗰個Apply嘅職位係關於飛機工程。」

雖然馬明最終沒有進入機場工作，轉戰娛樂圈踏上視帝之路，但對於兜了一大個圈後，竟能透過拍劇在機場「上班」，對馬明來說也算半圓夢，馬明說：「做演員可以嘗試到好多唔同嘅新事物，好開心可以喺中央控制中心（IAC）拍攝，置身嗰度嘅感覺真係好震撼，大家到時睇劇就感受到。」

（即時娛樂）