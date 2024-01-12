古巨基跟囝囝首次父子同框拍廣告 指Kuson愛畫畫唱歌 (15:52)

古巨基待囝囝長大後，由他自由選擇自己喜歡的行業。（大會提供）

古巨基拍廣告當日，Kuson也有探班，讓他感受爸爸拍攝工作。（大會提供）

古巨基（古Sir）最近為銀行代言拍攝廣告，廣告中驚現兒子Kuson登場？原來是古Sir囝囝嬰兒時的影片，但也算是首次父子「同框」出現在廣告，值得紀念。廣告故事關於香港中生代，上有父母下有兒女，要肩負整個家庭照顧老幼的一群，如何面對理財人生。

今次廣告用到囝囝影片，原來導演看過基仔Ig曾分享過兒子嬰兒時片段，於是提出在廣告可否借用片段，讓基仔作為父親的角色更寫實。他說：「我諗反正已經係社交平台分享過，所以就答應。係Kuson BB仔時影片，再次重溫呢啲片段，仍然係充滿感動。我記得當年抱住剛出世嘅Kuson，佢好細隻又輕，我細細聲同佢講：『歡迎你啊，我哋等咗你好耐喇。』個份感動係一世都咁深刻。」

拍廣告當日，Kuson也有探班，在現場感受爸爸工作：「到時廣告出街我會叫佢睇，佢認唔認得嗰個係佢？佢認得㗎，佢成日都翻睇我哋手機佢BB時候嘅影片，成日自己睇到笑。」

問到兒子長大後，會否讓他入行？古Sir說：「吓？仲有咁長遠，𠵱家先幾歲，第時佢想做邊個行業，佢自己自由選擇啦﹗只要佢做自己喜歡嘅事，先係真正幸福，佢𠵱家最鍾意畫畫﹑唱歌同埋玩車車。」

古Sir表示自從有了囝囝後，更加重視計劃理財，跟太太找專業人士幫手，等夫婦可以更專注家庭生活和事業。

（即時娛樂）