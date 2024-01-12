朱千雪挺5個月孕肚出活動 穿3吋高跟鞋 享受女王級待遇 (16:26)

35歲朱千雪於元旦日在社交平台宣布與老公造人成功，昨晚（11日）首次出席公開活動，到中環出席她有份參演的銀行廣告片活動。

一身紅噹噹打扮的朱千雪，腳踏3吋高跟鞋兼肚凸凸現身，身形圓潤，朱千雪稱懷孕已5個月，圓潤是正常，但自從體重去到某過位，重過之前磅數就沒再上磅，所以不知肥了多少，她說：「醫生說我健康，妊娠反應不多，吃到東西沒作嘔，懷孕初期胃口不好和有點累，但不影響工作。」朱千雪仍如常上班，未計劃何時停工待產，並透露今年的工作已排滿。

朱千雪表示預產期在5月底，她希望順產，至於BB性別，她表示稍後父母和妹妹從加拿大回港照顧她，到時舉行派對才公布，她說：「今次是媽咪和奶奶第一次抱孫，心情很興奮，她們每天都通電話，討論如何為我進補，奶奶煲湯我飲，所以我不用多想，聽話照做就得，但叫我小心。（穿3吋高跟鞋？）相比以前在電視台工作時著6吋高跟鞋，現在已不算高，我返工都著3吋，但會揀對舒服的。」她笑言現在如女王級享受，老公照顧周到。

她表示懷孕是計劃之內，之前先享受2人世界，問到會否乘勝追擊追多個？她說：「試一個湊得掂先。」

同場還有馮德倫、王令塵（Oscar）和傅家俊等，而這輯廣告由馮德倫操刀兼演出。今次是馮德倫首次執導廣告片，表示跟拍電影和MV有很大分別，他說：「拍電影和MV可以加入自己的情緒，但廣告片是應付客戶需求，今次要短短1分鐘內將客戶信息傳遞出去，是挑戰和學習。拍攝有難度，不似拍電影可以拍多個take，但大機構資源充足，共花了4天時間完成拍攝。」

問他自導自演收「雙工」，酬勞是否很可觀？他謙虛說：「我是新人價，非常優惠，希望可以多拍和演出廣告，龍年希望大家多些工作。」

馮德倫也想執導港產片，笑言要有人找他，指現在香港有很多優秀新晉導演和演員，觀眾除喜歡荷李活的大製作電影，有社會議題的本土電影亦受歡迎，他說：「我覺得現在未必需要花很大資源拍戲，反而花多些時間在拍攝上。（有限製作費會拍得辛苦？）現在是辛苦，全世界電影都不是好的時候，但難的時候都要繼續做。」

（即時娛樂）