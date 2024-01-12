潛行｜劉德華自爆拍戲好惡會爆粗 罕談囡囡網絡生活：難管都要管 (16:54)

問華仔會否管制愛女日常上網或使用人工智能，他聞言說：「給你們講中，是難管的，但難管都要管，女兒沒有私人社交帳戶，有iPad卻沒有手機，如果要用就用我們的（手機）。」（林蘊兒攝）

劉德華（華仔）監製兼主演的新戲《潛行》已在港上映，昨晚（11日）他聯同參演的談善言及朱鑑然現身戲院，向觀眾展開馬拉松式謝票。現場座無虛席，一大班華仔粉絲帶備燈牌撐場，還合唱電影片尾曲《道理都懂》添聲勢。

影片播完後3位演員出場，全場興奮呼叫華仔，狂收鮮花又走近前排座位，近距離與粉絲打招呼握手，難怪華仔笑指感受似粉絲見面會或演唱會氣氛。

完成謝票後，3人一同受訪，華仔形容很開心，他以往甚少親身入戲院接觸觀眾，近幾年興起馬拉松式謝票才開始參與，他自覺似做新人。由於身兼兩職，華仔較為辛苦；片中群戲又多，每個角色均有自己故事線發展，可惜時間有限，難免部分刪剪。

另外，他自爆拍戲時很惡：「我會惡到想打人更試過爆粗，因為當時很忟憎。不過，旁邊會有人提我要注意形象，都有收斂。好享受做監製，有想過將來挑戰做導演，但要等完成演唱會後才計劃。」

提到《潛行》以網上犯罪為題材，牽涉到現今的網絡安全問題。問會否管制愛女日常上網或使用人工智能，華仔即答：「給你們講中，是難管的，但難管都要管，女兒沒有私人社交帳戶，有iPad卻沒有手機，如果要用就用我們的（手機）。」

華仔在片中演文戲比動作戲多，他謙稱自問體能不及以前，所以火爆動作場口就交年輕人負責，他表示最初想演戲中臥底角色，可是經導演游說，勸他改演反派更合適，他便聽從意見，覺得自己原來也享受演反派。

談善言指華仔又演出又監製，因此非常緊張，即使他沒有戲分，也會留低在現場細心監察，感覺很有壓力，但同時亦給予演員自由度發揮空間。朱鑑然形容華仔嚴格得來，亦有和藹可親一面，絕對沒有階級分別，工作時當他們是一家人。提起其中拍一場被虐待戲，因太逼真差點有窒息感覺，反而有助他演出更入戲。

（即時娛樂）