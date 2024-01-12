佘詩曼視后大熱 協調出席台慶頒獎禮 高海寧力爭女配 惡鬥傅嘉莉 (17:14)

今屆台慶頒獎禮視后，應是李施嬅和佘詩曼之爭；高海寧成為最佳女配角大熱，但傅嘉莉潛力亦不容忽視。（大會提供）

《萬千星輝頒獎典禮2023》後晚（14日）在澳門舉行。大會今日（12日）發布最後兩個組別十強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。

先說最佳女主角，佘詩曼相隔多年重返TVB拍台慶劇《新聞女王》，劇集播出期間聲勢銳不可擋，演技獲讚直達教科書級數，連「連眉毛都有戲」。早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10強名單中，佘詩曼吸Like度亦勢如破竹，以超過3倍Like數拋離第2名李施嬅，但李施嬅潛力亦不容忽視，自《金宵大廈》系列後，演技備受肯定的李施嬅，在《新》中再下一城展現實力，當中最令人深刻場口，除了在山上崩潰痛哭，其專業主播Look及主播Tone亦贏盡熱話。至於排名第3的則是憑《破毒強人》打入10強的胡定欣。

自公布10強名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮。昨晚無綫娛樂新聞台主播王鎮泉，在《旁觀者》宣傳活動上訪問了《新聞女王》總監製之一鍾澍佳，他透露阿佘正積極協調趕赴頒獎禮現場，更希望劇集台前幕後均能同時赴會：「阿佘應該（會過去澳門嗰邊），因為13日我同阿佘喺北京出席活動，14日我會同佢去澳門。」

女配角方面同樣競爭激烈，憑《新聞女王》人氣急升的高海寧，所吸Like數拋離第2名及第3名的傅嘉莉及劉穎鏇，但傅嘉莉及劉穎鏇的潛力亦不容忽視，2人在《香港人在北京》及《隱形戰隊》中均有亮眼演出，前者的與莫文蔚神撞樣，引發熱話，而劉穎鏇「最強Body」成為其標誌。

無綫娛樂新聞台日前走訪「最佳女主角」及「最佳女配角」官方場刊照拍攝現場，著靚靚影靚相的蔡思貝與林夏薇，對於能夠入圍已感開心榮幸，林夏薇指入圍當贏，並高呼「我太鍾意佘詩曼」：「我真係好鍾意佢，我希望佢攞。」蔡思貝坦言今年最大突破是入圍最佳女主持：「被稱上專業主持我覺得係唔容易，你（王鎮泉）都係唔容易，我真係好Respect你哋，好多都要臨場發揮。」

有趣的是，今屆女配角10強中，有5人同時角逐「女飛躍」，分別是傅嘉莉、劉穎鏇、何依婷、王敏奕及戴祖儀，5人現身拍攝現場，傅嘉莉事前透露價值6位數的女配角戰衣，看上去不但高貴大方，手工及設計亦相當特別；同屬熱門的劉穎鏇亦笑言，為戰衣苦惱中：「仲籌備緊，希望都諗到啲特別啲，希望係以前未著過嘅Style同顏色。」

（即時娛樂）