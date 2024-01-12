亞洲電影大獎｜黃梓樂入圍男配角 梁雍婷爭女配 王一博角逐新演員若熱議 (18:18)

梁雍婷說：「首先多謝亞洲電影大獎嘅肯定，好開心獲得提名，同時感謝《白日之下》台前幕後所有人，呢個提名亦因為有佢哋專業努力付出，成就我戲中呢個角色。」（資料圖片）

影壇盛事《第17屆亞洲電影大獎》，將於3月10日在香港西九文化區的戲曲中心舉行，今天（12日）大會公布各獎項入圍名單。

最佳男配角方面，黃梓樂憑《年少日記》入圍，將跟《富都青年》陳澤耀﹑《12.12：首爾之春》朴勳﹑《首》中村獅童及《閨密盜賞團》朴正民爭獎。

最佳女配角方面，梁雍婷憑《白日之下》入圍，她將跟《哥斯拉-1.0》濱邊美波﹑《Last Shadow at First Light》筒井真理子﹑《五月雪》萬芳和《閨密盜賞團》高旻示角逐獎項。梁雍婷說：「首先多謝亞洲電影大獎嘅肯定，好開心獲得提名，同時感謝《白日之下》台前幕後所有人，呢個提名亦因為有佢哋專業努力付出，成就我戲中呢個角色。」

最佳新演員方面，王一博和謝咏欣分別憑《無名》和《但願人長久》入圍《風之城》Tergei Bold-Erdene﹑《失落少年》Awat RATANAPINTHA以及《Last Shadow at First Light》的白田迪巴耶爭獎。

不過王一博過往曾客串電影和拍攝微電影，被質疑為何能角逐最佳新演員，大會則解釋王一博客串和拍微電影不算在內，又指《無名》是他首次主演電影，所以符合資格。

相關新聞：亞洲電影大獎｜梁朝偉力戰吳慷仁役所廣司爭影帝 林品彤鬥周冬雨鄭有美角逐影后

（即時娛樂）