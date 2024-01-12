COLLAR成軍2年 宣布3月Star Hall開騷兼出EP (19:00)

談到演唱會嘉賓，她們反問在場傳媒想看誰？有人提議請MIRROR，她們笑說﹕「不知道是否請得起。」（柯美攝）

女團COLLAR今天（12日）成軍2周年，在在尖沙嘴舉行生日會，吸引大批粉絲現身支持，場面熱鬧。COLLAR分享成軍2周年感受後，大會送上蛋糕慶祝，粉絲齊唱生日歌，又抽出7位幸運兒上台玩問答遊戲及跟COLLAR合照。活動上更宣布COLLAR將於3月22日至24日，在九展Star Hall舉行首個《COLLAR CRUSH LIVE 2023》演唱會及推出全新團歌EP。

COLLAR為首個演唱會積極備戰，隊長沈貞巧（Gao）說：「已開過會討論演唱會以什麼形式進行，有點眉目，除唱團歌和自己的歌，也會唱其他歌手的歌曲，但要適合演唱會主題。主題CRUSH字面解釋是見到心儀對象，一見鍾情，像大家很想來看我們的演唱會一樣。」

她們已有心理準備農曆年也要排練不能放假，除閉關修練外，亦要開始減肥，李芯駖透露各自看醫師尋找偏方，保持最佳狀態和精神，最重要是養聲。問到她們在演唱會可有些突破演出？許軼（Day）稱可能有腹肌，隨即搞爛Gag說：「是覆機，若練到馬甲線可能會騷下。」

至於演唱會嘉賓，她們反問在場傳媒想看誰？有人提議請MIRROR，她們笑說﹕「不知道是否請得起。」又認為邀請到ERROR也不錯，陳泳伽（Winka）表示想與肥仔（梁業）跳舞，挑戰蜈蚣彈。至於新專輯，全部收錄團歌，會否收錄有前隊友蘇芷晴在內的8人團歌？她們表示等公司安排。

（即時娛樂）