姜濤拍新歌MV挑戰Bad Boy造型 《黑月》唱出殘酷人性 (19:13)

姜濤在MV中以Bad Boy造型示人，即將舉行的MIRROR演唱會中，他預告亦會破格以近似造型示人，更會送上驚喜，令人期待。（大會提供）

姜濤入行5年，面對各種挑戰的同時，對於人性亦有一番見解與參悟，他與團隊炮製第14胎《黑月》，為傳達歌曲信息，他在MV中以Bad Boy造型示人，即將舉行的MIRROR演唱會中，他亦會破格以近似造型示人，更會送上驚喜，令姜糖（粉絲暱稱）期待。

姜濤愛觀察，新歌《黑月》也是從生活觀察中，得出創作理念，他說：「在入行後的觀察中，發現原來當很多人擁有金錢、權力後，背後可能會做出一些不爲人知的黑暗行為，去傷害他人，滿足自己不斷膨脹的心理慾望。」

姜濤與小克分享自己想法，創作了新歌《黑月》，主題圍繞人類慾望展開，在佛學的角度，人性固有的貪、嗔、癡、慢、疑等五毒之心和七情六慾本無法根除，因大家皆為凡人，但可通過自己意念對自身過度慾望控制。姜濤希望透過新歌警惕自己和大眾，不能放任慾望橫行，若不遏制貪婪之心和非分之想，就會徹底沉淪，無法自拔。

面對娛樂圈各種人和事，姜濤最想做到是堅持初衷，能抵抗各種誘惑，不被貪欲吞噬。雖然他曾說過：「自己有一部分冇以前咁美好，冇咗太多天真想法，知道成人嘅世界，需要應付好多現實嘅嘢。」姜濤盡可能保持自我，生活中保留舊有習慣，不容許遺忘昔日自己，他說：「我到今日仍然去街場打波，就算好多人知我係邊個，我都會去，因為嗰個會係搵番以前部分嘅我嘅地方，跑步都係，我會跑番同一條路，跑番同一個海邊，遇到乜嘢困難，我會對住嗰個海許願，我最驚以前嘅一啲生活習慣會冇咗，所以會Keep住。」

為了傳達歌曲的信息，姜濤在MV中以Bad Boy造型示人，濃黑眼線、金黑強烈對比的髮色，配襯不羈造型，他笑言：「新一年新形象，不過以前嘅作品《鏡中鏡》、《作品的說話》，都Dark到冇得再Dark，我唔係想話畀大家知我有Bad Boy一面，只係為表達作品意思，需要我有呢個造型。」

（即時娛樂）