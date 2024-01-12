周吉佩投資6位數開音樂中心 讚李佳芯唱功有進步 (19:37)

周吉佩個人投資6位數字開辦的音樂中心，今天喬遷之喜舉行開幕儀式，一班《中年好聲音》好友到賀。（鍾偉茵攝）

吉吉指太太現時全職協助他打理生意，財政已上繳予另一半，所以稱呼太太才是老闆。（鍾偉茵攝）

周吉佩（吉吉）個人投資6位數字開辦的音樂中心，今天（12日）喬遷之喜舉行開幕儀式，太太和兒子到場支持，一班《中年好聲音》好友包括李佳、羅啟豪、吳大強、肥媽、周國豐、張佳添、谷婭溦及韋綺姍等到賀。

吉吉開心表示可以擴充音樂學校，他仍會親自開班教學生唱歌，亦邀請《中年好聲音》當中幾位參賽者任教；與吉吉在2008年同時期出道的好兄弟洪杰，幫手參與裝修中心，但暫時沒打算入股。

吉吉指太太現時全職協助他打理生意，財政已上繳予另一半，所以稱呼太太才是老闆。他半開玩笑說：「我的學校可以一星期7日24小時開放，歡迎無綫同事上來直播開live、練歌或綵排，想打造成觀塘區娛樂中心，頭炮是在本月底在此開live表演。」

去年吉吉與李佳芯（Ali）合作主持旅遊節目，提起拍檔有「魔音」外號，吉吉即為對方平反，有留意Ali早前去馬來西亞登台時，發覺歌藝大有進步並傳短信鼓勵。吉吉認為不需要由他來教Ali，上來當唱卡拉OK一齊玩就可以。

談到菊梓喬親口證實離巢TMG，吉吉不認為因而多了機會爭贏唱劇集歌，因公司常給予他們很多演出機會，相信之後陸續有來，最緊要適合自己，還開口說恨嘗試拍劇。

李佳送金製擺設作賀禮，寓意時來運轉。她與谷婭溦各自開音樂學校教人唱歌，兩人是導師身分。李佳解釋：「我的學校設在觀塘區，大家變成鄰居，不介意各自的學生互相交流唱歌心得。由於每個學生要求不同，例如我的學生年紀較長，喜歡唱懷舊金曲；如果喜歡時代曲，就可以跟吉吉或谷婭溦學唱，不擔心互相搶學生。現時我有近200名學生，100人仍在名單排隊輪候中，如果他們要我介紹去吉吉學校也可以。」

（即時娛樂）