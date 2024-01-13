張致恒雯雯開公司 自家製節目月費388 每條影片收100元 (13:45)

張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）雖然關係時好時壞兼有經濟困難，雯雯不時在社交平台嗌離婚，被網民取笑為「離婚界KOL」，但兩人仍四年抱四。Steven最近半年已做過多份工，惟每次也只做一陣子；雯雯稱要照顧兒子不能打工，平日靠偶爾的網上廣告收入幫補生計。Steven早前在社交平台公開新動向，稱加入帶貨行列賣翡翠玉石等奢侈品。他今天（13日）凌晨更和雯雯分別在社交網發文宣布開設幕後製作公司，該公司的網頁資料顯示，他們的公司是一個影片製作平台，可為品牌製作宣傳影片、企業影片及長片。該平台更會每星期定時推出兩個收費節目，其中一個由Steven夫婦主持。收費方式分為港幣388元的月費任睇計劃及每條100港元的精選影片。

Steven和雯雯各自的Ig宣傳影片中湊住一個兒子，Steven說︰「我同我老婆開咗一個地方嚟幫人哋製作拍攝或者剪片，當中我哋亦都會拍一啲唔同嘅短片擺喺網頁裏面，例如人生百態工作生活趣事，希望大家多多支持，遲啲我仲會開一個烹調節目大家多多留意！」雯雯則說︰「我同Steven成立咗間公司係幫人拍片同幕後製作，然後剛剛開業，我哋兩公婆都會拍片關於人生百態、感情兩性婚姻娛樂新聞都會講下，希望大家多多支持！」

（即時娛樂）