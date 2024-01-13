亞洲超星團｜丁子朗跳唱《活著Viva》 導師讚熱血年輕 (14:22)

無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》今晚（13日）播出第8集「超星練習生第二次舞台公演」，導師之一的程瀟打頭陣為演出拉開序幕。有「人間芭比」之稱的程瀟演出時施展驚人軟骨功，不但完美示範一字馬，還將腿擘後放在頭上。丁子朗驚嘆︰「我諗如果唔識程瀟嘅朋友，睇完呢隻舞之後一定會畀佢圈到粉，一定會愛上佢！」

超星練習生這次舞台公演的評分方式跟上次一樣，10隊組合輪流上台演出，現場觀眾於每隊表演後都有一次「星耀值」投票權，並需於各隊表演完畢後2分鐘內為隊中最喜歡的練習生點亮星耀值，沒有心儀的練習生則可選擇不投票。隊內超星練習生的星耀值總和將成為該隊的總星耀值，表演同一專項的隊伍則以總星耀值較高一隊獲勝，獲勝隊伍將獲得星耀值加權，可以累計到線上粉絲投出的星耀值總榜中。

Vocal組率先上場，包括演出《你要的愛》的「秘密花園」隊、演出《Renegades》的「破境者」隊、演出《活著Viva》的「Asia Super Rock」隊。Dance組之後出場，有演出《Super》的「西天取經」隊及演出《Illusion》的「怪火的」隊。「Asia Super Rock」隊有4位香港代表成員，年紀稍長的丁子朗出場前為隊友灌心靈雞湯，他說︰「我們要能量滿滿，自己也很享受，觀眾才會被我們感動到。」丁子朗、余宗遙（Dez）、區珀豪、黃昇大、文佐匡（Sean）和王坤以型爆Rock友造型亮相，穿上背心的丁子朗大騷麒麟臂，他在賽前說︰「在第一次見面的時候，李權哲說我很像一個大叔，但是我希望通過這個青春搖滾的舞台證明給他看，我變年輕了！」

6子演出時又唱又跳，炒熱現場氣氛。被淘汰出出Rap組的文佐匡得償所願曬Rap功，余宗遙則Solo彈結他。超星總製作人Rain讚︰「現在全世界K-POP都很紅，但是你們的這個舞台，我覺得可以稱之為Hong Kong-POP，H-POP！余宗遙結他Solo時，我覺得厲害，Rock Star一樣。」程瀟說︰「子朗很熱血，很年輕！」Vocal組的「破境者」演出時展示靚聲無伴奏合唱，冼靖峰與王東晨更一同飆高音。

（即時娛樂）