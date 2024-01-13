譚旻萱靠1招更投入阿寶角色 與梁仲恆合作惺惺相惜 (15:10)

葉念琛編劇、導演及監製的電影《不是你不愛你》早前在聖誕及元旦檔舉行優先場，飾演女主角阿寶的譚旻萱（Mandy）不時跟隨導演及其他演員四出謝票。Mandy表示收到劇本後花了不少時間研究角色，漸漸發覺「阿寶」的性格與自己非常接近。她說︰「阿寶係一個性格好率直嘅女仔，好有義氣，喺花園街長大，好貼地，好細心，處處為朋友着想，簡直係人見人愛、車見車載。我真係搵唔到佢嘅缺點，而我同阿寶嘅性格都似，但阿寶比我本人更直接，可能同年齡有關，佢只得17、18歲。」

《不是你不愛你》以一班在花園街長大的年輕人作為故事背景，除了Mandy，還有梁仲恆、林熙彤、林家熙以及周漢寧。Mandy演出電影的經驗不多，她說拍攝時多得一班前輩落力提點，特別是人稱「阿炳」的梁仲恆。她續說︰「好記得炳前輩同我講嘅口訣『集中但放鬆』，真係學到嘢﹗佢係一個令人好放心嘅對手，好有『大佬』感覺。我戲內戲外都叫佢做大佬，就連我手機電話簿都將佢個名設定做『大佬炳』。」

除了前輩的教導，Mandy表示阿寶喜歡打籃球的角色設定亦令她放鬆了不少︰「導演葉念琛為咗令我更投入更放鬆，設定阿寶鍾意打籃球，因為我每次攞起個籃球就會放鬆好多，所以同阿仔（陳昊森）拍攝一場比較親密嘅戲，喺籃球場發生係一件好事，有一種主場嘅感覺。」Mandy拍攝時跟同樣熱愛籃球的男主角陳昊森、梁仲恆不打不相識。她除了向陳昊森下1對1比賽的戰書，有天又趁空檔跟梁仲恆鬥射籃，結果由Mandy大獲全勝。

（即時娛樂）