旁觀者｜拍《盛‧舞者》建默契 林子超林浩文演活智障院友 (15:56)

周柏豪、王敏奕、吳若希等主演的劇集《旁觀者》，昨晚（12日）一集劇情圍繞院舍院長虐待院友事件，阿章（林子超飾）與小白（林浩文飾）因智力低於常人而入住院舍，因而成為好友。小白有天突然墮樓，小魚（王敏奕飾）與浚祈（羅天宇飾）調查後懷疑小白長期遭受院長（吳瑞庭飾）虐待。與此同時，阿章亦離奇慘死。種種迹象均顯示事件與院長有關，但院長表面慈祥、深得院友親人信任，令眾人苦無對策。「鼠尾草殺手」覓希（周柏豪飾）看不過眼，決定出手制裁加害者，卻在執行時遭小魚撞見。

林子超及林浩文同樣飾演智障院友，但因角色際遇不同，因此演繹時也有分別。林子超飾演的阿章，不是院長集中對付對象，故性格較活潑樂天。林子超除了在臉部表情下了很大工夫，聲線方面亦採用了天真娃娃Tone。談到拍攝難忘事，林子超透露是街市頑皮搗蛋場面︰「最難忘喺條街度跳嚟跳去。我演呢個角色需要好多專注力至完全投入到，奈何現場環境好多人好嘈。我事前有上網留意有咩小動作同埋面部表情可以令我演繹時更加神似。我覺得演呢個角色最大挑戰唔係演得幾好、幾似，而係我希望透過呢個角色令觀眾關注同留意到社會上唔同社群嘅人有咩難處，同埋可以更關心佢哋。」

飾演小白的林浩文由於角色長期受虐待，故演繹時相對較壓抑，除了要挑戰喊戲，還要長期做出驚恐及有口難言狀態。林浩文事前準備工夫長達一個月︰「我事前參考咗好多相關訪問同電影，然後不斷反覆模仿同練習，包括同屋企人傾偈、食飯、去廁所、斟水飲，我都keep住個狀態，搞到屋企人唔係好習慣。由收到要做呢個角色到正式拍攝，中間大概用咗一個月時間反覆練習，嘗試感受佢哋嘅內心世界同身體上嘅限制。有場戲係王敏奕送我返屋企，嗰場戲我要喊得好勁，但我點都去唔到應有嘅情緒。敏奕同我傾咗一陣，慢慢帶我進入狀態，然後我就好順利完成咗場戲，所以我非常感激佢。」

林子超和林浩文拍攝阿章與小白的的互動場面時十分有默契，林浩文說︰「同子超合作簡直係舒服，之前我哋拍《盛‧舞者》時連續兩個月不斷排練同比賽，幾乎每日都見住對方，從中已經培養出好好嘅默契，所以今次《旁觀者》再合作就好順利。」

（即時娛樂）