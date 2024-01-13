孫燕姿遭胞妹公開脫離關係 疑藉新歌文案回應事件 (16:28)

孫燕姿小6歲的醫生妹妹孫燕美早前（5日）突然在微博發文宣布要跟某人脫離姊妹關係，她在文中表示「不是名人但之前活的好像也不是私人的身分，我只想說我跟某某人從此不再是姐妹關係。也不想捲進粉絲的議論、各種揣測，每個人也不容易。我只想平靜過生活，前半生不容易，後半生請你允許我為自己的生活有所個人權利，定義自己」，矛頭疑直指現年45歲的孫燕姿。孫燕姿事後一直保持沉默，直至近日低調推出新歌《樣子》，被指疑透過歌曲的介紹文案回應事件。

《樣子》的文案寫着︰「總是有一些地方，總是有一段旅程，總是有一把聲音，讓你記得青春的樣子。華語流行天后孫燕姿為電視劇《要久久愛》獻唱主題曲《樣子》，與大家一起回望青春。青春的美好，並非懷念那個少年時的我，而是我遇見過那個少年時的你，你所留下的那些對世界永遠值得抱有愛意和熱忱的故事，成為了某種信仰。它們無數次照耀過，後來許多孤單和茫然的人生段落。我們才沒有在現實中妥協成為一個荒腔走板的大人。直到有一天，你發現你向這個世界付出的愛與善意，無論經過多久，總會重新回到自己心中。多麼幸運，我們的青春，曾重疊在一片時空之中，流沙散落，金石可現。也許時光，正是用如此殘忍的方式，令我們知曉，那些真正愛你的人，他們其實從未退場。只是用另外一種方式，久久地愛著。」

（即時娛樂）