郭嘉駿34歲生日前夕「登基」 女粉絲披新娘頭紗現身 (18:52)

193的父母也有出席活動，郭母見兒子有那麼多支持者，感動得眼濕濕。（林祖傑攝）

明天（14日）34歲生日的ERROR成員郭嘉駿（193），今天現身後援會為他舉辦的生日展及「登基大典」，吸引近400名「老婆」（粉絲暱稱）出席，有女粉絲更披上新娘子頭紗，193的父母也有參與活動。193表示其生日願望是有代表作，同時感激粉絲的支持令他不放棄，希望日後能令大家開心，帶給大家更多正能量。193受訪時表示目前感情一片空白，還笑言「有就有，冇就冇，但有就未必一個咁少」。他表示明天會和家人食飯慶祝，然後與妹妹郭嘉盈一同出發去外地拍節目。郭嘉盈這天未現身，193笑說︰「佢可能去咗整容。」

郭媽媽活動上見兒子獲大批粉絲支持，感動得眼濕濕。193說︰「媽媽成日喊，以前睇《真情》、《皆大歡喜》都會喊，所以唔咪特別嘅事。我演舞台劇時，佢喺後台話覺得我好辛苦又喊，我話我都未喊，點解佢喊先。媽媽覺得安慰？都係，佢咁嘅栽培之下，我都咁生性，好犀利喇，有今日咁嘅成就都OK。」

193希望將來可接多些商場騷及時裝品牌活動，他表示公司現在給予自由度，如有品牌想找他合作，可以直接聯絡他，他會再轉介給經理人跟進。193說︰「我要似番一般藝人做嘅工作，會繼續搞笑，但唔可以低俗，希望形象高檔少少，可以做多啲高級嘢。就算唔當我係藝人，可以當我係模特兒，我著衫好睇過唔少人。雖然我唔係模特兒價錢，但價錢方面可以有商量。」

（即時娛樂）