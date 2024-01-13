梁諾妍宣布再添小公主：諗起屋企有3個洪永城真係幾好笑 (23:18)

洪永城跟太太梁諾妍（Inez）三年抱兩，第二胎預產期4月，今日舉行Gender Reveal Party（性別揭曉派對），洪永城恨追多個女得償所願，多添一個小公主。今晚洪永城與Inez齊齊在社交平台分享喜悅，派對上有巨型B仔與B女公仔，由兩個巨B進行battle，結果B女勝出。

Inez說心情：「一直都好想搞一個Gender Reveal Party，最開心係有人陪我玩。多謝洪爸爸（洪永城），竟然都可以等到我7個月先知2.0 係仔定女。利申：我哋真係唔知性別的，當然我哋嘅心態仔女都好無所謂，健康係最緊要。而正當大部分人（連我同洪爸爸都係憑感覺地）估佢係仔... ...上天送多個小公主畀我哋。一知道Baby girl 喺場battle 度贏咗，真係激動到喊出嚟！最多謝最多謝一定係契契黎紀君，好多謝你由我第3個月護士完抽血text 你2.0個性別，你隱瞞咗4個月，再幫我哋搞咗呢個Gender Reveal Party，仲要一手包辦個勁好食嘅蛋糕、cupcakes、cookies，真，係個個食完都話超好食！我們好愛你啊契契 （大家訂蛋糕一定要搵佢 ）... ... 仲要多謝所有嚟同我哋玩嘅朋友仔。Sir Face 2.0 妹妹好快見大家啦！其實諗起屋企有3個洪永城都真係幾好笑。」Inez女兒Amber跟爸爸洪永城似餅印，因此被女傭封「Sir Face」。

（即時娛樂）