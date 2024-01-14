「虎導」邱傲然執導MIRROR演唱會短片 統領隊友Chok爆演出 (14:07)

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》明天（15日）起，合共舉行16場演出，12子密鑼緊鼓綵排，早前他們拍下演唱會中影片，原來影片是由邱傲然（Tiger）執導主理。

該條短片講述MIRROR正在準備開會，每人手上拿信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中Tiger。這次是Tiger繼團歌《破鏡》MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，再次手執導演筒，Tiger說：「演唱會監製細榮（莊少榮）好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託畀我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心，有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」

看著Tiger在現場指揮調動，各兄弟都有不同感想，邱士縉（Stanley）說：「虎導一向快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」柳應廷（Jer）也認同說：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文（Lokman）也說：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take有就一Take，係幾正。」

其他隊員也高度讚賞Tiger表現，王智德（Alton）用「爽」字形容拍攝，他說：「佢好爽手，好清楚自己要乜，指引又好清晰，一句到位。」姜濤大讚Tiger帥氣，他說：「佢著住白色恤衫，做導演嘅時候好有魅力，我頭先都係咁話佢真係幾靚仔。」Alton爆姜濤指Tiger這一面可以吸引好多女仔，姜濤笑言自己也被吸引：「頭先都畀佢吸引咗，覺得，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」

盧瀚霆（Anson Lo）也窺探出Tiger當導演時的另一面，他說：「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起好Cool好有氣場嘅導演感覺。」曾在《是日精選》中參與演出的陳瑞輝（Frankie）也說：「第2次畀虎導拍，比起上次，今次佢淡定咗好多，佢嘅成長已經睇到。」

呂爵安（Edan）也看到Tiger當幕後的才能：「好有Leadership，好少見到佢呢一面，同我哋溝通又做得好好，好清晰嘅指示。」

江𤒹生（AK）亦漸見Tiger大將風範：「拍又拍得精準，一兩個Shot就搞掂，就係咁囉！知道自己想要乜嘢，最緊要準時收工。我都有幸參與《是日精選》，到今次再拍演唱會短片，我覺阿虎唔同咗好多，大個咗好多，由《破鏡》第一次做戰戰兢兢，要問好多人嘅意見，到𠵱家好有氣場，可以控制好多嘢了！」比起《破鏡》年代的Tiger，陳卓賢（Ian）表示：「佢頭髮長咗。」李駿傑（Jeremy）也說：「仲有大隻咗！」

近日短片已進行後期製作，Tiger說：「暫時睇落都幾滿意，係我想像中想拍嘅畫面，相信嚟緊加埋徐浩幫我哋做埋音樂，得到佢嘅加持，都幾期待條片可以快啲同大家見面。好多謝監製同咁多位兄弟信任，畀我拍到呢條片。」

（即時娛樂）