車婉婉開騷 跟囝囝合唱 古天樂捧場 許志安任神秘嘉賓 (14:43)

車婉婉入行30多年首個個人騷《Next Step Stephanie 2024車婉婉音樂會》，昨晚（13日）於新蒲崗舉行，除了張學友、李克勤、謝霆鋒等送上花牌祝賀，古天樂親身到場支持，表演嘉賓包括一班《中年好聲音》「中一生」及孫耀威，還邀得許志安任神秘嘉賓合唱《會過去的》，而她特別安排兒子BBQ（車浚義）任「殿堂級嘉賓」，由兒子彈琴伴奏母子合唱《媽媽 I Love You》，溫馨滿載。

車婉婉以歌曲《How am I supposed to live without you》為音樂會揭開序幕，出名易喊的她一上台已忍不住眼濕濕，一連唱出多首歌曲後，她笑道：「其實我諗住唔講嘢，一講嘢個水煲就著，入行後有人覺得我唔係好幸運，我覺得好幸運，因為有好多人惜我。」隨即唱出張學友《情已逝》、張國榮《怪你過份美麗》及李克勤《空中飛人》，再請出孫耀威合唱《再見亦是戀人》，感謝對方陪伴自己走過低谷。許志安以神秘嘉賓壓軸上台，合唱《會過去的》後，向車婉婉送上擁抱便離開，車婉婉透露安仔原本訂了機票不在香港，也特地改機票來撐她。

騷後受訪車婉婉表示忍喊忍得好辛苦，她說：「惜我嘅人多到不得了，我只能用努力回報支持我朋友，我都好驚喜古仔（古天樂）會嚟，更睇晒，我哋認識於藝員訓練班，見到佢坐喺度睇，有好大感覺。」

問婉婉最開心是否邀得安仔演出？她說：「真係唔係講笑，《會過去的》係對安仔情意結，已同佢講如果嚟唔到，我只會獨唱，唔會搵其他人唱，好多人期待我哋同框，佢在場對我意義都重大，佢喺聖誕節傳短信畀我話可以嚟，呢份係我最大聖誕禮物，都唔知點報答佢。」問是否再戰樂壇？車婉婉說：「邊夠膽？唔敢當，𠵱家樂壇好年輕，只係令我擴闊自己舒適圈，大到乜嘢都可以参與。」

（即時娛樂）