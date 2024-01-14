張學友不言休 繼續唱下去 笑觀眾似《中年好聲音》評判 (16:02)

唱足24場的學友表示只要還唱得、體能又得，觀眾又肯入場，他會繼續唱下去，永不言休。（鍾偉茵攝）

張學友24場紅館《張學友60+巡迴演唱會》香港站，昨晚（13日）圓滿結束。唱足24場的學友表示只要還唱得、體能又得，觀眾又肯入場，他會繼續唱下去，永不言休。

他說：「今（昨）晚是香港最後一場，回想開唱前對自己有懷疑，畢竟60+演唱會即60幾（歲），要做24場，中間雖然有休息，但不知體力和精神能否支持，今（昨）日來到24場，證明了本人是得的。在紅館做60+演唱很開心，因紅館對我有非常多記憶的地方，1987年我第一個演唱會就在這裏舉行，中間有兩個不在這裏做，感覺好似無做過演唱會。」學友感謝每位入場觀眾，令他覺得自己很幸運和幸福。

學友亦曾懷疑自己60歲怎麼辦，在踏入59歲時就打探問人，他說：「他們說60歲退休沒問題，做自己喜歡事情，唱歌和表演就是我喜歡的事情，39年前已在做。」學友然後表演一字馬，全場喝采，學友說：「仲得喎，體力得又唱得，大家肯入場我就可以開演唱會。」

當學友介紹合作的管弦樂團成員，介紹到一位2002年出世的老師時，他搞笑地說：「在走廊見到這位老師，我都要鞠躬，他還細過我個女2年，係好唔順，但學無前後。」他又叫大家放鬆睇騷，隨便嗌，像受了老細氣的人，笑和喊都可以，不會有人干預，然後他唱出由他作曲兼作詞《想劈酒》，並自嘲說：「到我這年齡仲賣樣咩？我有啲才華㗎。」

學友在安歌唱畢《李香蘭》和《她來聽我的演唱會》後，他解釋以前開演唱會，很少遞咪原因，說：「其中一個原因是我好驚，你們一定覺得我在台上，（指台下觀眾）實看不到我，其實好驚，好似參加歌唱比賽，台下觀眾好似《中年好聲音》評判，養成習慣，大家就誤會我不肯遞咪出去唱歌，其實我肯遞咪，今次就希望跟大家合唱，只要大家願意唱就得。」

說罷，學友連續唱出一系列經典歌曲包括《妳的名字我的姓氏》、《每天愛你多一些》、《還是覺得你最好》和《祝福》等，氣氛高漲。當學友唱最後一首《吻別》時，全場觀眾更high爆企起身跳舞兼大合唱。

（即時娛樂）