「職安真漢子」地盤捱出頭 吳浩康2.24開騷 自揭畀張致恒呃過 (16:09)

被網民稱為「職安真漢子」的吳浩康（Deep），近日密密在地盤開工養家，Deep有另一喜訊公布，他將於2月24日元宵節，在水上樂園舉行個人演唱會，日前他「停工」一天為個唱拍攝海報及宣傳片。

Deep以一身工業風造型亮相，還出動私伙安全帶拍攝，即使危坐幾層高鐵架，亦毫無懼色：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢哋好惜我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會。我都好多年都冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」

Deep表示囝囝屆時會入場支持，但不會邀請他上台做「嘉賓」：「唔會搵佢做嘉賓啦，佢仲咁細個！我都擔心佢會走嚟走去，如果唱唱下突然扭計，我都唔知點算，唯有扮睇佢唔到，否則要抱住唱㗎喇。」

Deep要爬上高台拍片唱歌，他還落手落腳裝拆欄杆，表現專業：「其實我都擔心有人誤會我做地盤係宣傳，有啲網民話我地盤唔使做、行行企企，我都想問下佢有冇呢啲筍工介紹？不過都唔理得太多，明我嘅人自然會明，唔使解釋太多，今次呢個騷會送飛畀啲地盤兄弟睇，因為平時都出生入死，想邀請佢哋嚟睇。佢哋（工友）揀啲歌好大熱，一定會唱㗎喇，𠵱家做多咗工程，創意反而唔會多咗，而係怕啲工友太辛苦，唔好搞咁多嘢。」Deep講明一場不夠喉，盼Fans買飛打動主辦單位加場。

提到網民將他和張致恒比較，他表示留意相關消息：「作為佢嘅兄弟，大部分人畀佢呃過嘅嘢，我都畀佢呃過㗎喇，但係做朋友就唔會多講，我只想畀佢嘅家庭同成長留番啲空間。」

（即時娛樂）