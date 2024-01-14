飛常日誌｜徐榮變「百搭王」 與馬國明相識廿載 孖洪永城《大帥哥》後再合作 (16:33)

馬國明與在劇中飾演其前妻的蔡思貝亦甚有淵源，兩人於2017年的《心理追兇Mind Hunter》首次作合，今次則是首度飾演一對。（大會提供）

徐榮跟馬國明及洪永城在劇中是好兄弟，現實生活中亦相當老友。（大會提供）

無綫新劇《飛常日誌》明晚（15日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括馬國明、蔡思貝、劉穎鏇、朱敏瀚、高海寧、洪永城、吳偉豪、戴祖儀、郭柏妍及徐榮等。

劇中，隸屬機管局的中央控制中心值班經理楊尚偉（馬國明飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧高Ling飾）、機場保安經理（行動）陳杰（洪永城飾）和機場飛行區運作經理李勝祥（徐榮飾），4人在機場中合作無間默契十足，建立出深厚Buddy情，現實中4人亦同樣Friend過打Band！

當中「百搭王」徐榮和馬國明、洪永城最為老友，徐榮受訪時透露與馬國明在讀訓練班時已認識，相識逾20載，他笑言：「我哋大家都鍾意踢波，成日約埋一齊踢波，反而合作比較少，對上一次已經係《紫禁驚雷》，我哋係做兩兄弟，都差唔多10幾年冇真正合作！」至於洪永城，徐榮透露2人合作過《大帥哥》，同時亦是跑步友，講到今次與兩位老友合作，徐榮說：「今次合作非常開心，大家都係比較有經驗嘅演員，都入咗行一段時間，所以好快磨合到，一埋位就好有默契！」

講到4人劇中Buddy情十分突出，馬明受訪時笑言：「本身同高Ling都好熟，之前都合作拍過幾套劇，而佢同我老婆（湯洛雯）又係好Friend。徐榮就係我廿幾年波友，我同佢私底下係無所不談嘅好兄弟，洪永城雖然唔係波友，但佢性格本身好多嘢講，好識搞氣氛，佢呢種性格好易同佢做到朋友，雖然唔係識咗好耐，但有一種好好朋友嘅感覺。」

馬明續指拍攝氣氛十分愉快：「劇中我哋4個好多時都會有合作，所以建立咗一段友誼出嚟，咁啱我哋現實又咁老友，好易轉到真感情去劇入面，希望觀眾都鍾意我哋4個Buddy啦！」

至於馬明與在劇中飾演其前妻的蔡思貝亦甚有淵源，2人於2017年的《心理追兇Mind Hunter》首次合作，今次則是首度演一對。思貝與馬明太太湯洛雯亦份屬好友，早前馬明與靚湯在泰國蘇梅島結婚，思貝更孖住高Ling飛到當地為靚湯做姊妹。

（即時娛樂）