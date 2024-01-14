聲生不息 家年華｜容祖兒獲公主式禮遇 台上棟篤笑引爆全場 (16:37)

祖兒被告知將獲公主級禮遇，她見有機可乘，在車上輕輕講了一句「昨天睡得不好……」即獲汪蘇瀧及周深獻殷勤，提供揼骨服務。（大會提供）

《聲生不息》來到第3季《聲生不息 家年華》，今季將移師J2逢周日晚7點半播映，一連12集節目由陸浩明、倪嘉雯（Carmen）擔任主持。歌手陣容鼎盛，12位常駐歌手︰孫楠、韓紅、黃綺珊、古巨基、陳楚生、王心凌、譚維維、胡彥斌、郁可唯、汪蘇瀧、宋亞軒，張淇及毛阿敏，以特邀歌手亮相。透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的「時代戰隊」殊榮。

《家年華》今晚（14日）一集為第二輪競演的上半場比賽。12位常駐歌手已分成男女兩組︰「葫蘆七兄弟」及「五朵金花」隊作賽。今集歌單有「葫蘆七兄弟」合唱《曾經的你》、「葫蘆七兄弟」與容祖兒合唱《No Fear In My Heart》、宋亞軒、容祖兒合唱《紀念日》、古巨基、胡彥斌合唱《給給》、陳楚生、周深合唱《淒美地》、王心凌《愛情》、郁可唯、韋禮安合唱《春風十里》、譚維維《阿果》、黃綺珊《傻瓜》、韓紅《虎口脫險》。

今晚新成員登場，分別是容祖兒加入「葫蘆七兄弟」隊；韋禮安入「五朵金花」隊。陳楚生、汪蘇瀧及周深被派往接載祖兒，3人在她下榻的酒店，手持拉炮在大堂「埋伏」，搞到祖兒出電梯便滿身紙碎。作為隊中唯一女隊員，祖兒被告知將獲公主級禮遇，她見有機可乘，在車上輕輕講了一句「昨天睡得不好...」即獲汪蘇瀧及周深獻殷勤，提供揼骨服務。

另一邊的韋禮安亦是「五朵金花」唯一男生，待遇似乎稍有不及。他滿帶期待的對鏡頭說︰「聽說有兩位四川辣妹來接我，第一次上班就有這樣子服務。」滿心期待步出電梯，眼前只見譚維維、郁可唯兩位四川歌手，手持橫額歡迎，現實不似預期令他有點失落。

今集表演形式為「迷你演唱會」，兩隊各自以「撒‧野」及「愛人啊」為題。最先出場表演的是「葫蘆七兄弟」七子，他們在台上又唱又跳，令台下觀眾尖叫。接住登場是祖兒跟宋亞軒合唱《紀念日》，祖兒又跳又唱非常樂力，台下觀眾紛紛揮動打氣棒支持。

事後祖兒接受主持何炅訪問時大搞棟篤笑，她認真的說︰「我覺得跟小軒那麼搭（襯），主要是年紀，都是18歲。」接住補充話︰「有一天很晚，我們視頻開會，只有小軒是醒着...」令台下觀眾捧腹大笑。

（即時娛樂）