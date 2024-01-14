新《梁祝》｜汪明荃馮寶寶「母子」重逢攬到實 欣賞「雙梁配 」化蝶情深 (17:08)

創意班主彭美施（施姐）第5齣粵劇作品系列─新《梁祝》，昨晚（13日）起一連兩晚在西九戲曲中心大劇院重演，全場爆滿。首場演出吸引馮寶寶、汪明荃、黎燕珊、梅小青、劉家豪與何文匯教授等捧場。

馮寶寶（寶寶姐）喜聞施姐作品大獲好評，加上昔日曾合作過的花旦吳美英為新《梁祝》擔任藝術總監，吸引她捧場；還有提攜粵劇後輩的汪明荃（阿姐），都為捧施姐場而來，寶寶姐開心與阿姐多年後「母子」重遇。寶寶姐見到阿姐即撒嬌說：「我同娘親失散咗好多年喇！」原來40多年前，2人曾合演《楊門女將》，阿姐演穆桂英，寶寶姐反串飾演兒子楊文廣。2人睇足全場，更大讚新《梁祝》有創意有新意。

謝幕時美英姐邀寶寶姐上台，介紹寶寶姐是青梅竹馬好朋友。寶寶姐上台時表現興奮，她表示今次返港可以欣賞到新《梁祝》好開心：「我人在檳城，但去年已經有香港的朋友告訴我新《梁祝》好睇，今（昨）晚看過之後名不虛傳，好開心可以看到，特別感到震撼是化蝶一幕，好浪漫，投影好靚，好像有好多螢火蟲，好似當我離開嘅時候，就會去到這個地方。」

阿姐與寶寶姐在新《梁祝》演出完成後，到後台恭喜一眾台前幕後。阿姐讚賞 ：「我好開心睇到新《梁祝》，過去有好多版本，但今次好有新意，兩位主角亦好落力，真情流露 。而且今次用咗唔少新元素，化蝶一幕很多蝴蝶由舞台飛出來，耳目一新。講到新《梁祝》最深刻嘅地方，就係感覺好年青、好靚，真係青春無敵！」

寶寶姐認為佈景靚好吸引，好鍾意開場時書院一幕，估不到用龍虎武師演書院學生，有好多跳躍翻騰動作，好好睇。寶寶說：「我替兩位主角好開心，他們應該覺得好幸福，這生能夠遇上特別為他們而創新的好作品。」阿姐認同說：「獨一無二的新《梁祝》，恭喜兆明和非同，我鐘意他們的演繹。」寶寶姐倚著阿姐說：「我鐘意妳！」

寶寶姐現居於馬來西亞檳城，她接受傳媒訪問表示日前應香港電影資料館邀請出席兩套她當年有份參演的《夜光杯》及《雨夜驚魂》電影特別場，她說：「那個年代，如果戲份很少，只能叫小演員不算是童星。我那年約5歲多就演《雨夜驚魂》已擔重戲，可惜多年來一直沒有看回自己演出，今次有機會看，感覺不似是自己，似看其他人。最好笑是兩兒子陪我看，他們竟覺得似看到小孫女，即是他們女兒的演出。但我要澄清，兩兒子都未結婚，還未有生小朋友。」寶寶姐稱不會監管兩兒子感情事，從沒有心急做奶奶，亦沒有恨抱孫。自幾年前演出電影《殺出個黃昏》後，她暫時未有新作，她形容電影是她職業，但期待合適的劇本和角色才會接拍。

阿姐與馮寶寶數年後重聚很開心，當年兩人合演《楊門女將》外，還有《不是冤家不聚頭》。由於馮寶寶少唱大戲，所以未有機會做粵劇，若果有合適好劇本，也不排除再合作。

藝術總監吳美英謝幕時讚賞梁兆明和梁非同，他們把梁祝癡愛感覺演繹淋漓盡致，觀眾感受到他們的痛苦和傷心。施姐覺得新《梁祝》今次重演，是更上一層樓，當梁兆明話希望新《梁祝》可以繼續重演時，施姐有信心說：「兆明我應承你，一定會有第3度重演，係全新《梁祝》，新新《梁祝》。」吳美英指有人問新《梁祝》會否衝出香港？施姐說絕對有機會。

梁非同是寶寶姐的超級粉絲，得悉偶像來欣賞演出既緊張又興奮，更在網上平台搜羅到一本寶寶姐演出歷程珍藏本，更能如數家珍說出寶寶姐的演出。寶寶姐笑言：「原來我活到現在，就是等你這位小粉絲。」

梅小青與劉家豪每有施姐作品都會送上別緻的扭汽球公仔裝飾，成為打卡點，昨晚小青姐穿上蝴蝶裝到場支持。

（即時娛樂）