少女時代成員潤娥出道以來是靚樣擔當,昨晚(13日)她在九展出席粉絲聚會,除大曬廣東話跟粉絲問好外,她還送驚喜給香港觀眾,原來她秘密練了一首廣東歌,她獻唱前先說:「有一首歌我聽完好想試唱,我唔肯定自己唱得好唔好,希望大家留心聽。」原來潤娥唱的廣東歌正是MIRROR成員陳卓賢(Ian)的《留一天與你喘息》,她唱完便問台下粉絲:「我唱得標唔標準呀?」該影片被拍下兼在網上瘋傳,不少網民讚潤娥咬字不錯,有花心機練習,連Ian也在限時動態分享並寫道:"OMG…Thank you so much!"

(即時娛樂)