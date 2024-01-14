惠英紅疑感染病毒 嘔吐發燒抽筋 臨時缺席頒獎禮 (18:30)

惠英紅昨晚（13日）本來要出席在北京舉行的社交平台頒獎禮，惟她早上起來時嘔吐大作，之後更發燒和抽筋，最後只好缺席。惠英紅晚上在社交平台發文報平安，她說︰「各位親愛的朋友們：很抱歉，我因為身體的原因沒辦法參加今晚的微博之夜，我在這裡鄭重地跟大家說聲抱歉！本來我也是滿懷期待地等著今晚能與一眾新老朋友們歡聚一堂，甚至還跟好幾個小寶貝約好了在現場見面，抱抱貼貼，結果沒想到今天一早起來就嘔吐不止，中午更是全身酸痛併發起了燒... 下午兩點多的時候因為實在覺得難受，同事們就帶我去醫院進行了檢查，醫生說懷疑是細菌感染和病毒感染都有，並開了藥給我讓我一定注意休息。本來我跟團隊商量的是不參與紅毯環節，直接參加盛典的部分，這樣可以給多我兩個小時休息，如果能有所好轉，我還是想堅持去現場跟大家見一面。但沒想到越燒越厲害，甚至覺得手有些抽筋... 我很擔心自己到了現場會突發一些不好的狀況，到時再給大家添亂，更害怕傳染給其他的好朋友們，耽誤朋友們的工作... 所以我經過再三考慮，最終決定要缺席這個盛會了。非常非常感謝新浪微博和所有的朋友們一路以來對我的支持和鼓勵，期待大家今晚看得開心、玩得開心！我愛你們！對不起！謝謝！」

（即時娛樂）