台慶頒獎禮｜佘詩曼再膺大灣區視后 黃宗澤爆冷封帝 (22:20)

佘詩曼繼「馬來西亞最喜愛TVB女主角」後，再於今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》獲頒「大灣區最喜愛TVB女主角」，成為雙料視后﹗她在大會宣布賽果時以雙手掩臉，非常驚喜﹗佘詩曼上台領獎後說︰「真係好開心拎到呢個獎，真係好開心﹗好多謝投票畀我嘅人，好多謝大家支持《新聞女王》同『Man姐』呢個角色。依家喺觀眾咁多選擇同要求咁高嘅時代，我發覺只係做自己係唔夠，上至監製、導演、編劇、燈光、攝影，先至到我哋演員去實踐，其實我哋好幸福。我想藉住呢個機會多謝所有幕後功臣，唔係佢哋準備咗咁多嘢畀我哋行出嚟，我哋係唔會有呢一個咁好嘅作品出嚟。多謝大家支持《新聞女王》，當然最後要多謝投票嘅每一位，多謝你哋愛惜我﹗」

「大灣區最喜愛TVB男主角」由《廉政狙擊》的黃宗澤奪得，他表示︰「 頭先喺下面坐緊嘅時候，丁子朗話攞完『飛躍』之後等咗好多年冇獎，冇攞過男主角。喂，你講漏咗我喎，我幾想拍枱呀﹗不過，我藉住呢個機會真係要多謝TVB，如果唔係你哋嘅話，大灣區冇人識我，我亦都進入唔到呢個市場。我亦都要多謝大灣區所有投票嘅觀眾，感謝﹗」

「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」是總經理曾志偉主持的《獎門人感謝祭系列》，「大灣區最喜愛TVB劇集」剛是佘詩曼主演的《新聞女王》。

（即時娛樂）