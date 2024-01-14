台慶頒獎禮｜佘詩曼3料視后 破紀錄成奪女主角獎最多藝人 (23:35)

佘詩曼在今晚舉行的《萬千星輝頒獎典禮2023》上，憑劇集《新聞女王》獲頒「最佳女主角」，第三次登上視后寶座，成為TVB有史以來奪得此獎項最多的女藝人。佘詩曼今晚已奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」，連同「最佳女主角」，成為三料視后﹗她上台時眼有淚光，致辭時更開心落淚。佘詩曼說︰「啲人成日話一不離二，二不離三，通常都係形容啲唔係幾好嘅嘢，但係我今日攞完呢個獎之後，可以證實一不離二，二不離三都可以係好嘢嚟嘅﹗每次喺呢個台上面都好緊張，因為攞一個獎真係好難好難，唔係淨係我嘅努力，係大家嘅努力。多謝監製搵我拍呢個戲，好多謝遇到『Man姐』呢個角色，好多謝大家支持《新聞女王》。我最開心係可以同一班好好嘅演員合作，馬國明、李施嬅、Ivan BB（何廣沛）、高海寧、飛爺（鄧智堅）、何依婷、王敏奕，好多好多未講晒嘅人，你哋畀咗一個好好嘅回憶我，我真係好開心﹗我希望嚟緊再會遇到更多好角色，希望嚟緊會有更加多好戲，等大家可以真係返屋企煲劇、追劇，多謝大家，仲有多謝媽咪，媽咪照顧我。」

（即時娛樂）